Klein und familiär: So feiert Serkan Yavuz Weihnachten

Weihnachtszeit ist für viele doch bekanntlich Familienzeit: Das nimmt sich dieses Jahr auch Serkan Yavuz (32), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten wie The 50 oder The Power, zu Herzen. Er hat in seinem Podcast "unrEAL" Einblicke in seine Pläne für die bevorstehende Weihnachtszeit gegeben. Der Social-Media-Star freue sich auf einen gemütlichen Abend im Kreise seiner Familie. Dabei plant er, seine Eltern zu sich nach Hause einzuladen. "Meine Eltern bleiben dann über Nacht und ich glaube, es wird einfach sehr schön", sagte Serkan. Auch seine beiden Töchter, die der Single-Papa nach bestem Wissen und Gewissen zur Selbstständigkeit mit erziehen will, sollen an diesem besonderen Fest teilnehmen: "Die Kids schlafen dann hier."

Das gemeinsame Feiern mit der Familie scheint für Serkan in dieser Zeit eine große Bedeutung zu haben. Nach turbulenten Monaten will er die Gelegenheit nutzen, um wertvolle Momente mit seinen Liebsten zu genießen. Der TV-Star, den Fans derzeit bei Das große Promi-Büßen sehen, wohnt inzwischen nicht mehr dauerhaft mit seinen Kindern zusammen. Nach der Trennung Anfang 2025 ist seine Ex, Samira Yavuz (32), mit Nova und Valea in ein eigenes Zuhause gezogen. Seither teilen sich beide Eltern die Betreuung des Kindergartenkindes und der einjährigen Tochter. Nachdem sich der Staub um Serkans Seitensprung etwas gelegt hat, steht der weihnachtlichen Stimmung scheinbar nichts mehr im Wege.

Die Weihnachtszeit wird für Serkan sicherlich auch eine Gelegenheit sein, zur Ruhe zu kommen und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Im Rahmen seines Podcasts schilderte der einstige Kampf der Realitystars-Sieger, wie stark ihn vor allem die öffentliche Resonanz auf das Untreue-Drama in Presse und sozialen Medien emotional mitgenommen habe. Obendrein feierte seine Ex-Partnerin kürzlich ihren Geburtstag – den ersten seit der Trennung – der sie nach dem emotional turbulenten Jahr ebenfalls noch einmal an all die Veränderungen erinnerte, wie sie via Instagram nachdenklich verriet: "Es war ein richtig schöner Geburtstag – aber natürlich auch ganz anders als sonst." In dieser neuen Lebensphase scheint es Serkan wichtig zu sein, den Fokus wieder verstärkt auf die Familie zu legen und das Herzstück der Weihnachtszeit – die gemeinsamen Momente – in den Mittelpunkt zu rücken.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und seine Tochter Nova

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025