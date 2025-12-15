"Albern": Grimes wurde von Ex Elon Musk auf X blockiert

Grimes (37) sorgt erneut für Schlagzeilen mit ihrem ehemaligen Partner Elon Musk (54). Die Sängerin behauptet, der Vater ihrer drei Kinder habe sie auf der von ihm kontrollierten Plattform X (ehemals Twitter) blockiert. Gegenüber ihren Followern erklärte Grimes: "Er hat mir gefolgt und mich dann blockiert." Ihre Reaktion beschreibt sie selbst als gelassen – an öffentlichen Dramen sei sie nicht interessiert. Ihr Fokus liege einzig und allein auf der gemeinsamen Erziehung ihrer Kinder. Die Musikerin bezeichnete die Situation mit einem kurzen "Das ist so albern, lol."

Das Paar begann seine Beziehung im Jahr 2018 und wurde Eltern von drei Kindern: einem Sohn namens X Æ A-Xii, geboren 2020, einer Tochter Exa Dark Sideræl, die im Dezember 2021 per Leihmutterschaft zur Welt kam, sowie Techno Mechanicus, geboren 2022. Doch nach der Trennung gab es Reibereien um das Sorgerecht. Grimes reichte im Oktober 2023 eine offizielle Petition ein, die die rechtliche Elternschaft für die gemeinsamen Kinder regeln soll. Bereits im vergangenen Jahr berichtete sie außerdem von einem zermürbenden Sorgerechtsstreit, der laut ihrer Aussage in einem "staatlichen System mit schrecklichen Rechten für Mütter" besonders schwierig war. Dabei kritisierte sie, dass sogar Model-Fotos von ihr gegen sie verwendet wurden.

Die Verbindung von Grimes und Elon Musk war von Anfang an unkonventionell; viele Beobachter interessierten sich nicht nur für das Ex-Paar, sondern auch für die ungewöhnlichen Namen ihrer Kinder. Abseits ihrer medialen Beziehung gibt es auch persönliche Aspekte, die sie beeinflusst haben. Grimes sprach offen von dem emotionalen Schmerz, den sie durch die Distanz zu einem ihrer Kinder erlebte: "Fünf Monate habe ich eines meiner Babys nicht gesehen." Sie betonte im Nachgang, dass sie bestrebt sei, möglichst viel Privates aus der Öffentlichkeit fernzuhalten – ein Wunsch, der mit den jüngsten Ereignissen erneut auf die Probe gestellt wird.

Getty Images Elon Musk und Grimes, Mai 2018

Getty Images Grimes, März 2019

Getty Images Elon Musk im Oval Office im Mai 2025