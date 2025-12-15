Gemma Collins "fühlt" Weihnachten dieses Jahr nicht

Reality-TV-Star Gemma Collins (44) ringt in diesem Jahr mit negativen Gefühlen zur Weihnachtszeit. Nach der schwerwiegenden Erkrankung ihrer Mutter, die fünf Wochen lang wegen einer Lungenentzündung behandelt wurde, hat die 44-Jährige zugegeben, dass sie den Zauber der Feiertage derzeit nicht spüren kann. "Ich fühle Weihnachten dieses Jahr nicht", erklärte sie in einem Interview mit The Mirror. Erst nachdem ihre Mutter Joan aus dem Krankenhaus entlassen wurde, konnte Gemma eine gewisse Erleichterung verspüren.

Im Gespräch beschrieb Gemma zudem, wie sehr sie die überdrehte Social-Media-Welt belaste. "Ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr einfach sehr grotesk geworden ist – so viel Übertriebenes auf Instagram. Die Leute verlieren die Bedeutung von Weihnachten", sagte sie und appellierte: Es gehe nicht um Geschenke, sondern darum, wer mit am Tisch sitzt. Für Gemma sind Familie und Nähe der Kern des Festes – und die Grundlage, mit der sie ins neue Jahr starten will.

Parallel bedankte sich die Unternehmerin emotional bei dem Team des Broomfield Hospital, das ihre Mutter Joan fünf Wochen lang behandelt hat. Auf Instagram schrieb sie: "Diesen Tag werde ich nie vergessen. Danke an ALLE im Broomfield Hospital der letzten fünf Wochen von der Rezeption bis zur Teedame bis zu Physios, Ärzten, Pflegern, es ist ein absolutes WUNDER." Gemma, die kürzlich selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, bedankte sich auch bei ihren Fans, die sie in der schweren Zeit unterstützt haben. "Ich war überwältigt von der Anzahl der Menschen, die mich in den Geschäften umarmt und nach meiner Mutter gefragt haben", schwärmte sie.

Getty Images Gemma Collins, TV-Star

Instagram / gemmacollins Joan Collins und Gemma Collins im Februar 2024

Getty Images Gemma Collins, Februar 2025