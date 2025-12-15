Rob Reiners Tochter Tracy meldet sich zu tragischem Tod

Rob Reiner (†78) und seine Ehefrau Michele wurden am Sonntag tot aufgefunden. Die Umstände ihres Ablebens werfen viele Fragen auf. Robs Adoptivtochter Tracy sprach jetzt zum ersten Mal öffentlich über den tragischen Verlust ihres Vaters. "Ich komme aus der besten Familie. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich stehe unter Schock", sagte Tracy gegenüber NBC News.

Die tragische Nachricht folgte nur einen Tag, nachdem sie Rob bei einer Familienzusammenkunft das letzte Mal gesehen hatte. Tracy, die Rob während seiner Ehe mit der verstorbenen Penny Marshall adoptiert hatte, wirkte weiterhin gefasst, obwohl sie sichtlich vom Tod ihres Vaters überwältigt ist. Die Familie hat ihre Anteilnahme öffentlich gemacht und auf die tiefe Lücke hingewiesen, die Rob und Michele hinterlassen werden. Gleichzeitig bittet sie in diesen schwierigen Zeiten um Privatsphäre, während die genauen Umstände der Tragödie noch untersucht werden.

Rob Reiner hinterlässt ein großes Vermächtnis in der Film- und Unterhaltungsbranche. Neben seiner Arbeit als Regisseur war er auch als Schauspieler erfolgreich. Doch seine Familie stand für den Filmemacher stets an erster Stelle. Freunde und Bekannte beschrieben die Beziehung zwischen Rob, seiner Ehefrau Michele und ihrer Familie als liebevoll, harmonisch und eng. Gerade Tracy, die ihren Vater über die Jahre immer wieder als ihre wichtigste Stütze bezeichnete, betonte in der Vergangenheit, wie sehr er sie geprägt habe. Sein Tod und die tragischen Umstände werfen ein düsteres Licht auf das Leben des Mannes, der für viele ein Vorbild war.

Getty Images Rob Reiner beim 14. Dubai International Film Festival im Madinat Jumeirah Complex, 9. Dezember 2017

Penny Marshall und Rob Reiner bei den Emmy Awards 1972

