"Das Duell um die Welt"-Abschied verzeichnet schwache Quoten

Das Finale von Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt lockte am Sonntagabend bei ProSieben nur noch 650.000 Zuschauer vor die Bildschirme – so wenig wie nie zuvor in der Geschichte der Sendung. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte das Show-Duell zwischen Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) schwache 10,9 Prozent Marktanteil mit 440.000 Personen. Damit blieb die Sendung zum Abschied laut DWDL deutlich hinter früheren Ergebnissen zurück, als noch Marktanteile um die 13 Prozent erzielt wurden.

Trotz der schwachen Quoten sicherte sich "Das Duell um die Welt" beim jungen Publikum immerhin den Titel des stärksten Tatort-Verfolgers. Zeitgleich punktete jedoch RTLZWEI mit der Wiederholung der Komödie "Ziemlich beste Freunde". Bei insgesamt 800.000 Zuschauern erreichte sie starke 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Noch vor anderen Konkurrenten wie RTL, das mit der Übertragung von NFL-Spielen zeitweise auf unter sieben Prozent fiel, setzte sich RTLZWEI so im Film-Duell durch. Auch Sport1 konnte mit der Übertragung der Darts-Weltmeisterschaft erneut überzeugen und holte in der Primetime solide 7,8 Prozent Marktanteil mit insgesamt 570.000 Menschen.

Mit "Das Duell um die Welt" verabschiedet sich eine der prägenden Unterhaltungsshows von ProSieben. Die Sendung, die über 13 Jahre hinweg immer wieder mit spektakulären Challenges und prominenten Teams beeindruckte, bleibt für viele Fans ein Highlight der Fernsehunterhaltung. Das Kultduo Joko und Klaas prägte das Format durch seine Einzigartigkeit und viel Humor. Mit von der Partie war auch Moderatorin Jeannine Michaelsen (43). Ihr überreichte Klaas den Weltmeistertitel und sorgte für einen emotionalen Abschied.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt im Mai 2024

ProSieben / Ralf Wilschewski Klaas Heufer-Umlauf, Jeannine Michaelsen und Joko Winterscheidt bei "Das Duell um die Welt", 2024

ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf