"Hochzeit auf den ersten Blick"-Annika fühlt sich "verloren"

Annika, bekannt geworden durch ihre Teilnahme an Hochzeit auf den ersten Blick im Jahr 2020, meldet sich mit nachdenklichen Zeilen bei ihrer Instagram-Community. Zu einem Bild, das sie von hinten auf einen Regenbogen blickend zeigt, schreibt die TV-Bekanntheit: "Es ist ein Thema, bei dem viele schweigen. Derzeit bin ich auf der Suche nach Energie. Bei all dem Alltag habe ich einfach mich etwas verloren." Damit lässt Annika tief blicken und teilt offen und ehrlich ihren aktuellen Gemütszustand.

Ihr scheint es wichtig zu sein, dieses Thema öffentlich anzusprechen. "Ich weiß, es geht vielen so, doch es auszusprechen oder den Schritt zu wagen und 'wieder sich' zu finden, fällt vielen schwer", betont sie und fügt hinzu: "Mitten in diesem Prozess bin ich gerade und bin froh, meine Familie und Freunde zu haben." Annika ist sich sicher: "Schritt für Schritt wird alles wieder gut." Ihren tiefgründigen Beitrag versieht sie mit den Hashtags "mentale Gesundheit" und "nicht schweigen" und betont dadurch noch einmal die Wichtigkeit dieses Themas.

Auch wenn im Leben nicht immer alles rund läuft, gibt es auch immer mal etwas zu feiern. Vergangenen Juli stand ein besonderes Ereignis für Annika und ihren Ehemann Manuel an: Die beiden hatten ihren fünften Hochzeitstag – und zelebrierten somit auch den Tag, an dem sie sich das erste Mal in die Augen sahen. Am 25. Juli 2020 gaben sie sich im Rahmen des TV-Experiments "Hochzeit auf den ersten Blick" das Ja-Wort – und sind mit der glücklichen Beziehung, die sie führen, ein Paradebeispiel für den Erfolg der beliebten TV-Show.

Anzeige Anzeige

Instagram / annika.hadeb Annika Hadeb, ehemalige Kandidatin von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige Anzeige

Instagram / annika.hadeb Annika Hadeb, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annika.hadeb Annika und Manuel Hadeb, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Anzeige