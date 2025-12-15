Royals
Patrice Aminati gibt Einblicke in aktuelle Krebstherapie

Patrice Aminati hat ihren Instagram-Fans neue Einblicke in ihre laufende Krebsbehandlung gegeben. In ihren Storys schildert die Ehefrau von Daniel Aminati (52), wie in dieser Woche ein PET MRT auf dem Plan stand, um die Entwicklung des schwarzen Hautkrebses im Körper engmaschig zu überwachen. Die Untersuchung fand in einer Radiologie statt, begleitet von einem erfahrenen Team. Mit dabei im Gedanken-Gepäck: Ehemann Daniel und Töchterchen Charly Malika, für die sich Patrice weiter tapfer den Therapien stellt. "Nach drei Jahren Krebsbehandlung sind die Venen im Arm vernarbt und träge. Wir haben uns drei Versuche gegeben, um einen Zugang zu finden. Beim dritten Mal hat es in der Hand geklappt", schrieb die Moderatorin.

Patrice erklärt ihren Followern, warum der Tag so fordernd war: Vor und während des PET MRT ist Essen tabu, die Prozedur zieht sich in die Länge. Als die Untersuchung geschafft war, gönnte sie sich ein simples Glück: "Endlich ein Schnittchen!" Ein Rosinenbrötchen mit Butter hellte die Stimmung sofort auf. In der Story bedankte sie sich ausdrücklich beim medizinischen Team und hob den Ton in der Radiologie hervor, wo Humor den schweren Alltag oft leichter macht.

Erst vor Kurzem zeigte sich Patrice bei der ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" in Berlin. Dort erschien die Influencerin in einem auffälligen roten Kleid und nahm Spendenanrufe im Studio entgegen. Besonders ins Auge fiel ihr glamouröser Look: eine blonde Perücke, roter Lippenstift und ein auffallendes Make-up setzten den eleganten Auftritt perfekt in Szene – ganz ohne ihren Ehemann, der zu dieser Zeit in der Dominikanischen Republik arbeitete.

Patrice Aminati, August 2025
Instagram / patrice.eva
Daniel, Charly und Patrice Aminati
Instagram / danielaminati
Patrice Aminati bei der Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin
Getty Images
