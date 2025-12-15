Russell Simmons wehrt sich gegen Ex Kimoras Vorwürfe

Russell Simmons (68) erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Frau Kimora Lee Simmons (50). Der Unternehmer behauptet, Kimora verhindere den Kontakt zwischen ihm und seinen beiden Töchtern Ming (25) und Aoki (23). Zudem wirft er ihr vor, ihre Kinder als Druckmittel einzusetzen, um rechtliche Schritte seinerseits zu unterbinden. Nach eigenen Angaben habe er der Model-Ikone und fünffachen Mutter über zwei Jahrzehnte hinweg monatlich 50.000 US-Dollar (42.966 Euro) gezahlt und sei dennoch aus dem Familienleben ausgeschlossen. In einem hitzigen Instagram-Beitrag erklärte er: "Du hast mir gedroht, dass ich nie wieder mit meinen Kindern sprechen würde, wenn ich dich verklagen würde. Es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte." Obendrein deutete er an, dass Streitigkeiten um Finanzen und Aktienanteile eine Rolle spielen könnten.

Kimora hatte kürzlich gegenüber dem Magazin People bemerkt, dass sie keine aktive Beziehung zu den Vätern ihrer Kinder pflege. Die Kinder seien beinahe durchgehend in ihrer Obhut, und sie fühle sich als alleinige Bezugsperson verantwortlich, was nicht immer einfach sei. "Es ist schwierig, aber ich weiß manchmal nicht, was andere Leute denken. Männer sind seltsam", resümierte sie und fügte hinzu: "Aber ich bin dankbar, dass ich für meine Familie auf eine Weise da sein kann, wie es andere Menschen oder Eltern nicht können." In der Vergangenheit hatten auch Ming und Aoki öffentlich kritische Worte zu ihrem Vater geäußert, insbesondere an Feiertagen wie dem Vatertag. Während Aoki Spannungen mit ihrem Vater in Form von Textnachrichten offenbarte, verteidigte Kimora sie im Juni 2023 durch öffentliche Gegenreden gegen ihn. Bislang hat Kimora zu den jüngsten Vorwürfen nicht Stellung genommen.

Kimora und Russell heirateten 1998, trennten sich 2006 und vollzogen ihre Scheidung endgültig im Jahr 2009. Die Zerwürfnisse zwischen dem Unternehmer, der 1984 gemeinsam mit Rick Rubin (62) das Hip-Hop-Label Def Jam Records gründete und Künstler wie LL Cool J (57) und die Beastie Boys zu Superstars machte, und seiner Familie scheinen tief verwurzelt zu sein. Kimora, die neben Ming und Aoki noch drei weitere Kinder aus anderen Beziehungen hat, hob stets ihre Hingabe als Mutter und ihre hohe Belastung als primäre Bezugsperson hervor. "Es war mir sehr wichtig, stark und selbstständig zu sein und mich ständig weiterzuentwickeln", betonte sie laut People. Die ehemalige Designerin und Visionärin ihrer Marke Baby Phat findet weiterhin Unterstützung in einem engen Kreis aus Freunden und Familie.

Getty Images Kimora Lee Simmons und ihr Ex-Mann Russell Simmons im April 2011

Getty Images Aoki Lee, Kimora Lee und Ming Lee Simmons, Februar 2023

Getty Images Produzent Russell Simmons im Juli 2017