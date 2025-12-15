Lindsay Arnold verrät das Geschlecht von Baby Nummer drei

Lindsay Arnold (31) und ihr Ehemann Sam Cusick haben aufregende Neuigkeiten mit der Welt geteilt: Das Paar erwartet einen Jungen. Über Instagram verkündete die Tänzerin kürzlich, dass sie und Sam das Geschlecht ihres dritten Kindes erfahren haben. Die beiden, die bereits die Eltern der fünfjährigen Sage und der zweijährigen June sind, zeigten sich überwältigt vor Freude. "Unsere Mädchen können es kaum erwarten, endlich ihren kleinen Bruder zu treffen", schrieb Lindsay unter ein Video der geschlechtsenthüllenden Feier, bei der die Kinder einen schwarzen Ballon voller blauer Konfetti platzen ließen.

Lindsay gab zudem Einblicke, wie das Paar die Nachricht zuerst privat erfuhr. "Ich wünschte, ihr hättet Sams begeistertes 'Ja!!' hören können, als ich ihm sagte, dass es ein Junge wird", berichtete die Tänzerin auf Instagram. Währenddessen gingen die beiden Töchter des Paares unterschiedlich mit der Nachricht um: Während June auf eine kleine Schwester gehofft hatte, freute sich Sage besonders darüber, weil es in der Familie bisher keine Jungen gibt. Der Enthüllungsmoment im Wohnzimmer wurde zu einem besonderen Highlight für die Familie, als alle gemeinsam die blauen Papierschnipsel in die Luft warfen und den Moment feierten.

Schon im vergangenen Monat hatte Lindsay ihre Schwangerschaft bekanntgegeben und erste Details geteilt. Dabei sprach sie offen über Herausforderungen, die sie in der Vergangenheit erlebt hat, und hob hervor, dass sie sich bereits mit bestimmten Komplikationen wie Blutungen durch Hämatome auseinandersetzen musste. Dennoch betonte die Tänzerin, dass sie trotz anfänglicher Müdigkeit weiterhin ihren Alltag aktiv anging. Lindsay und Sam, die seit ihrer Jugend ein Paar sind, scheinen von einem beständigen Glück begleitet, das sich mit der neuen Schwangerschaft weiter vervollständigt.

Getty Images Lindsay Arnold, Tänzerin

Instagram / lindsarnold Sam Cusick und Lindsay Arnold mit ihren Töchtern June und Sage im August 2024

Getty Images Lindsay Arnold, 2019