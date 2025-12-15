Darum möchte Leonardo DiCaprio auf keinen Fall Regie führen

Leonardo DiCaprio (51) hat bei der Veranstaltung "A Year in TIME" des Time Magazins in New York offenbart, dass er niemals Regie führen möchte. Im Gespräch mit Regisseur Martin Scorsese (83) erklärte der Schauspieler, dass er sich dieser Herausforderung nicht gewachsen fühle. "Ich möchte niemals Regie führen. Ich könnte niemals etwas schaffen, das an Martin Scorseses Werke heranreicht", gab er offen zu. Er äußerte auch, dass er es bereue, während seiner Karriere nicht häufiger die Möglichkeit genutzt zu haben, Scorsese und anderen hinter der Kamera genauer zuzusehen.

Seit ihrem ersten gemeinsamen Film "Gangs of New York" im Jahr 2002 haben Leonardo und Martin sechsmal zusammengearbeitet, darunter an Hits wie "The Aviator" und "The Departed". Laut dem Filmstar zeichnet sich die Zusammenarbeit der beiden durch monatelange Vorbereitungen und intensive Diskussionen aus, in denen auch ungewöhnliche Ansätze ausgelotet werden. Derzeit arbeiten sie an ihrem nächsten gemeinsamen Projekt, einer Verfilmung des Romans "What Happens at Night", in dem Leonardo an der Seite von Jennifer Lawrence (35) spielen wird. Für den Schauspieler zählen die Arbeiten mit Scorsese zu den Höhepunkten seiner Karriere, die bereits in jungen Jahren inspiriert wurde, als sein Vater ihm Filme von Scorsese und Robert De Niro (82) zeigte.

Die Karriere des Oscar-Preisträgers zeichnet sich durch eine strategische Wahl von Rollen aus, um langfristigen Erfolg und künstlerische Anerkennung zu sichern. In der Vergangenheit hat Leonardo erklärt, dass er bewusst auf übertriebene Präsenz verzichte und stattdessen auf anspruchsvolle Projekte setze, um seine Fähigkeiten als Schauspieler weiterzuentwickeln. Seine Zusammenarbeit mit renommierten Regisseuren wie Scorsese unterstreicht diesen Ansatz, der ihn zu einer der konstant erfolgreichsten Persönlichkeiten in Hollywood gemacht hat.

Getty Images Leonardo DiCaprio posiert bei der "Inception"-Premiere 2010 in Los Angeles

Getty Images Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio sprechen beim TIME-Event in New York

Getty Images Leonardo DiCaprio spricht beim TIME-Event "A Year In Time" 2025