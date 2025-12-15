Paulina Ljubas macht langen Kampf mit Depressionen publik

Reality-TV-Star Paulina Ljubas (29) hat sich mit einem bewegenden Instagram-Post an ihre Fans gewandt. In ihrem Beitrag vom 14. Dezember 2025 sprach sie offen über ihren langjährigen Kampf mit Depressionen. Sie prägen ihr Leben seit ihrem 16. Lebensjahr. Die Influencerin beschrieb, wie sie ein schwerer Rückfall derzeit belastet. Sie schilderte eindrücklich die Symptome, die sie im Alltag begleiten, darunter Schlafstörungen, Albträume, Antriebslosigkeit und Appetitlosigkeit. "Meine Gedanken und Gefühle sind wie ein Gas, das mich zu ersticken versucht", schrieb Paulina über ihren aktuellen Zustand.

Paulina verriet auch, wie herausfordernd es für sie ist, Hilfe anzunehmen – selbst von den Menschen, die ihr nahestehen. Statt Unterstützung zuzulassen, fühle sie sich oft überfordert und reagiere mit Frustration. Doch Paulina möchte wieder zu sich selbst finden. "Wegschauen funktioniert für mich nicht mehr. Wenn Ehrlichkeit der erste Schritt ist, um mir selbst wieder näherzukommen, mache ich das jetzt", erklärte sie. Ihren Fans machte sie Mut, indem sie betonte, dass niemand mit solchen Gefühlen allein sei: "Das wird schon wieder, weil es immer wieder wurde."

Inmitten der schweren Zeit musste sich Paulina zuletzt auch noch mit heftigen Fremdgehvorwürfen auseinandersetzen. Jakub Merlan-Jarecki (30) warf der Influencerin öffentlich Untreue vor und brachte damit nicht nur alte Geschichten um Temptation Island V.I.P. wieder ins Gespräch, sondern sorgte auch für Unruhe in ihrer aktuellen Beziehung. Paulinas Partner Tommy Pedroni (30) ließ die Unterstellungen nicht unkommentiert. Er schoss gegen den Reality-TV-Darsteller und dementierte die Anschuldigungen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

