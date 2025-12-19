"Wie Schwestern": Ashley Park schwärmt von Lily Collins

Ashley Park (34) gerät ins Schwärmen, wenn sie über ihre Emily in Paris-Kollegin Lily Collins (36) spricht – und macht klar, wie eng die beiden seit dem ersten Drehtag verbunden sind. Im exklusiven Gespräch mit OK! vor dem Start der fünften Staffel am Donnerstag, 18. Dezember, sagt die Schauspielerin: "Wir sind so glücklich, weil wir uns so sehr lieben." Das Band sei am Set in Paris sofort da gewesen, erzählt Ashley, die seit Staffel 1 im August 2019 mit Lily dreht. Gedreht wird inzwischen längst nicht mehr nur in Frankreich: Für die neuen Folgen ging es nach Venedig und Rom – eine Reise, die die zwei Bildschirm-BFFs auch privat noch näher zusammengebracht haben soll.

Die Chemie vor der Kamera wurzelt für Ashley in gelebter Nähe fernab der Heimat. Beide hätten die ersten Jahre der Netflix-Erfolgsserie weit weg von Familie und Freunden verbracht und "bei der anderen ein Zuhause gefunden", wie sie weiter erklärt. Über die Zeit hat Ashley Lilys große Lebensmomente miterlebt: Vom frischen Liebesglück mit Charlie McDowell (42) über die Verlobung bis zur Ehe – und nun ist Lily Mutter. Das mache jede gemeinsame Stunde kostbarer. "Mit vollen Terminkalendern, und jetzt, wo sie Mama ist, ist es ein echter Luxus, das alles mit einer Schwester und besten Freundin zu erleben", sagt Ashley. Fans dürfen sich derweil auf neue Kulissen freuen: "Ich bin gespannt, dass die Leute Venedig und Rom sehen", kündigt sie an und verspricht reifere, tiefere Beziehungen zwischen den Figuren.

Abseits des Sets teilen die Freundinnen Alltagsrituale statt Glamour – Pyjamas, Gesichtsmasken, stundenlanges Reden im Hotel. Eine ihrer ersten gemeinsamen Erinnerungen: ein Macaron-Kurs in Paris, natürlich mit Himbeer- und weißer Schokolade. Genau daran knüpft Ashleys aktuelles Projekt an: In Zusammenarbeit mit Planet Oat brachte sie einen "Emily in Paris" White Chocolate Raspberry Creamer auf den Markt. Die Idee sei aus ihrem persönlichen Alltag entstanden, erklärte die Schauspielerin. Am Set nutzte sie den Hafer-Creamer eigenen Angaben zufolge zwischendurch, etwa im Kaffee oder beim Frühstück. Für Ashley ist die Serie ein Stück Eskapismus mit Herz: "Es ist ein echtes Feel-Good-Format … es bringt Farbe, Leichtigkeit und etwas Süße in die Welt." Und offenbar auch in ihre Freundschaft mit Lily, die längst wie Familie wirkt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleyparklady Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

Anzeige Anzeige

CYRIL PECQUENARD/ActionPress Lily Collins und Ashley Park im September 2024