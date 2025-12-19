Erster Exit: Ist "Make Love, Fake Love"-Marvin vergeben?

Der erste Exit bei Make Love, Fake Love sorgt direkt für eine bittere Überraschung: In der zweiten Folge entscheidet sich Single-Lady Elena Miras (33) dazu, Kandidat Marvin nach Hause zu schicken. Die Reality-TV-Darstellerin ist überzeugt, dass der 27-Jährige in einer Beziehung steckt und ihr nur etwas vormacht. Einige Zeit später wird in der dritten Folge endlich gelüftet, was wirklich dran ist: Vor der legendären Nebeltür warten alle gespannt auf die Auflösung – doch niemand tritt heraus. Damit steht fest: Marvin war tatsächlich Single, und seine Enttäuschung ist ihm ins Gesicht geschrieben.

Noch im Loft konfrontiert Marvin Elena mit seiner Sicht der Dinge. "Ich hab's dir von Anfang an gesagt", hält er ihr vor und macht deutlich, wie sehr ihn der frühe Rauswurf trifft. Im Einzelinterview erklärt er später, es sei "natürlich schwierig", einer der ehrlichen Männer in der Show zu sein, aber trotzdem keinen Glauben geschenkt zu bekommen und dann als Erster gehen zu müssen. Elena ringt ihrerseits mit den Tränen. Im Gespräch mit der Kamera sagt sie über seinen Schmerz: "Seine Enttäuschung, weil ich ihm nicht geglaubt habe – das hat mir so wehgetan. Es war keine Frau in diesem Raum." Beim Abschied kommt es noch zu einer innigen Umarmung, bei der Marvin ihr mit auf den Weg gibt: "Du wirst den Richtigen finden. Lass dich von niemandem verarschen."

In der vorherigen Woche hatte es ein Spiel gegeben, bei dem die Männer Fragen mit "Ja" oder "Nein" beantworten mussten. Marvin hatte bis auf eine einzige Antwort alle richtig, was den Rauswurf für viele noch unerklärlicher machte. Ob die Influencerin erfolgreicher sein würde als die bisherigen Kandidatinnen, steht noch offen. Schon Yeliz Koc (32) wäre in der ersten Staffel beinahe an einem vergebenen Mann gescheitert. Antonia Hemmer (25) verließ sich in Staffel zwei auf ihr Bauchgefühl, wurde danach aber trotzdem enttäuscht. Und Karina Wagner (29) hatte gleich zwei Männer bis ins Finale gelassen, die nicht wirklich zu haben waren. Elena tritt also in keine leichten Fußstapfen.

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Marvin

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025