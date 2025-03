Das waren die Highlights der Oscar-Verleihung 2025

Am vergangenen Sonntag wurden in Los Angeles zum 97. Mal die Academy Awards verliehen. Hollywoodstars wie Demi Moore (62), Samuel L. Jackson (76), Adrien Brody (51) und Cynthia Erivo (38) zeigten sich auf dem roten Teppich von ihrer besten Seite und überzeugten mit glamourösen Looks. Wer die schönste Abendgarderobe trug, welcher der gut gekleideten Filmstars am Ende den Oscar verliehen bekam und worüber sich die Gäste noch freuen durften, hat Promiflash in einem Video für euch zusammengefasst.

