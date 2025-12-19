Strahlendes Blond: Ariel freut sich über ihre neue Haarfarbe

Ariel zeigt sich mit frischem Look – und der hat es in sich: Die Reality-TV-Darstellerin war beim Friseur und präsentiert auf Instagram ihre neue Haarfarbe. Aus einem satten Rot war zuletzt ein dunkleres Blond geworden, nun legt sie noch einen drauf und trägt beinahe platinblonde Längen. Dazu schreibt sie unter ihren Fotos: "Blond-Level: upgegradet." Die Bilder entstanden offenbar direkt im Salon.

Unter den Posts sammeln sich in kurzer Zeit zahlreiche Kommentare. Kolleginnen und Kollegen aus der Reality-Welt klinken sich prompt ein. Lisa Marie Akkaya (24) kommentiert begeistert: "Ariel, was hast du gemacht, wie schön ist das bitte?" Kevin Schäfer macht aus einem Netz-Meme einen Kompliment-Insider und schreibt: "Peinlech gut", eine Anspielung auf Ariels Aussprache, die online viral ging. Auch Christina Dimitriou (33) gibt ihren Segen: "Sehr geil."

Bekannt wurde Ariel durch ihre Teilnahme bei Love Fool. Vor zwei Monaten sprach die Mutter einer Tochter in einem Interview mit Promiflash über ihre Pläne für die TV-Zukunft. Sie erklärte: "Kampf der Realitystars oder Promis unter Palmen – darauf hätte ich echt Bock." Auch das Dschungelcamp schloss sie nicht ganz aus, zeigte sich dabei aber zurückhaltender: "Das ist schon eine krasse Erfahrung. Mal sehen, weiß ich jetzt nicht." Für Promi Big Brother dagegen war ihre Antwort umso klarer: "Ja, auf jeden Fall hätte ich auch Bock drauf."

