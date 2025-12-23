"90 Day Fiancé"-Star Chantel Everett & Ashley sind verlobt

Es war ein märchenhafter Moment für Reality-TV-Star Chantel Everett (34): Am 17. Dezember machte ihre Freundin Ashley Bowen ihr im Renaissance-Schloss Uhuburg in Helen, Georgia, einen romantischen Heiratsantrag. Unter dem Vorwand eines Foto- und Videodrehs spazierten die beiden über das Gelände, bis Ashley plötzlich auf ein Knie ging und einen funkelnden Ring hervorholte. Dazu performte die Musikerin sogar ein eigens für den Anlass komponiertes Liebeslied mit dem Titel "Duet for Juliet". "Unsere Liebe fühlt sich an, als wäre sie in den Sternen geschrieben. So romantisch, so authentisch, so echt", schwärmten die beiden gegenüber People.

Die Liebesgeschichte der beiden begann an einer unverhofften Stelle: Chantels Bruder machte die beiden bei einer Feier miteinander bekannt. Was als Freundschaft begann, entwickelte sich mit der Zeit zu etwas Tieferem. In der Show "90 Day: Hunt for Love" gab Chantel erstmals öffentlich ihre Gefühle für Ashley zu und sprach darüber, wie ein erster Kuss alles veränderte. Sie schilderte, wie sie von der Anziehung überrascht wurde und sich die Zeit nahm, um ihre Sexualität neu zu definieren. Ashley, die zuvor ein enges Verhältnis zur Familie Everett aufgebaut hatte, unterstützte Chantel in dieser Zeit und schuf eine sichere Basis für ihre Beziehung.

Vor ihrer Beziehung mit Ashley war die "90 Day Fiancé"-Bekanntheit mit Pedro Jimeno verheiratet, doch die Ehe endete 2022. Damals sorgte ihr Privatleben bereits für zahlreiche Schlagzeilen. Ebenfalls kursierten einst Gerüchte, ein berühmter Rapper habe es ihr angetan: Damals berichtete Media Take Out, dass sich Drake (39) nach Chantels Ehe-Aus bei ihr gemeldet hatte. "Drake hat sich gemeldet, um zu sehen, wie es ihr geht, und sie hat geantwortet. Sie haben sich gegenseitig DMs geschickt und planen, sich bald zu treffen", zitierte das Portal einen Insider. Die Beziehung habe sich jedoch noch im Anfangsstadium befunden.

Instagram / akbowenofficial Ashley Bowen und Chantel Everett im September 2025

Instagram / akbowenofficial Ashley Bowen und Chantel Everett im Dezember 2025

Getty Images Chantel Everett im Mai 2025

