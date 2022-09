Single-Leben bald vorbei? Das soll Drakes neue Flamme sein

Hat Drake (35) etwa ein Auge auf diese Beauty geworfen? Der Rapper führte von 2009 bis 2016 eine On-off-Beziehung mit Rihanna (34). Seitdem stellte er der Öffentlichkeit keine Frau mehr als seine Partnerin vor. Das könnte sich allerdings bald ändern: Chantel Everett, die aus der Reality-TV-Serie "In 90 Tagen zum Altar" bekannt ist, soll es dem "Started From The Bottom"-Interpreten angetan haben.

Eine Quelle, die dem 35-Jährigen nahesteht, verriet Media Take Out diese Woche, dass er den Reality-TV-Star nach der Trennung von seinem Ehemann Pedro Jimeno angeschrieben habe: "Drake hat sich gemeldet, um zu sehen, wie es ihr geht und sie hat geantwortet. Sie haben sich gegenseitig DMs geschickt und planen, sich bald zu treffen." Die Beziehung der beiden sei jedoch noch im Anfangsstadium.

Dabei sei Chantel (31) zuerst allerdings noch gar nicht offen gewesen für eine Beziehung. Doch der Rapper konnte die Beauty offenbar schnell von sich überzeugen. "Drake hat eine Art, Frauen zu verführen. Am Anfang erwarten sie vielleicht keine Romanze mit Champagne Papi, aber am Ende ist es immer so", erläuterte der Insider weiter.

Getty Images Drake und Rihanna, August 2016

Instagram / chantel_j_ Chantel Everett, Reality-TV-Star

Getty Images Drake, Rapper

