Tradwife-Influencerin Estee Williams kämpft um ihr Baby

Estee Williams ringt um das Leben ihrer kleinen Estelle: In der Nacht zu Mittwoch, dem 24. Dezember, erlitt das drei Monate alte Mädchen einen Herzstillstand, wie die Influencerin, die auf TikTok und Instagram zusammen über 300.000 Follower hat, via Instagram berichtete. "Meine kleine Estelle hatte mitten in der Nacht einen Herzstillstand. 47 Minuten lang wurden Herzdruckmassagen durchgeführt und sie ist nun vollständig an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen (ECMO)", schrieb die besorgte Mutter zu einem Bild in ihrer Story, das viele Maschinen, Schläuche und Estelles kleine Füßchen zeigt. Sie verbrachte Weihnachten am Krankenbett im Krankenhaus, an der Seite von Ehemann Conner. Die nächsten Tage seien entscheidend, erklärte die Tradwife-Influencerin, die althergebrachte Geschlechterrollen vertritt, weiter, während Ärztinnen und Ärzte Estelles Werte prüfen und über weitere Schritte beraten.

Schon kurz nach der Geburt am 5. September hatten Mediziner bei Estelle zwei Löcher in der Herzscheidewand diagnostiziert, sogenannte Ventrikelseptumdefekte. Laut der GoFundMe-Seite, die Schwiegermutter Holly Nielsen eingerichtet hatte, kam es zuletzt zu bedrohlichen Laktatspitzen, Estelle verfärbte sich blau, Sauerstoff und Medikamente mussten hochgefahren werden, bevor sie an die ECMO angeschlossen wurde. Nach der Reanimation verbesserten sich die Laktatwerte wieder. Erste Untersuchungen geben verhaltenen Anlass zur Hoffnung: "Zum Glück zeigte ihr erster Kopf-Ultraschall keine Blutungen und ein normal aussehendes Gehirn. Auch das EEG zeigt normale Aktivität", schrieb Holly auf der Spendenseite. Parallel werde geprüft, ob ein VAD – oft als "Berlin Heart" bezeichnet – als nächster Schritt infrage kommt. Damit könnte Estelles Herz überbrückt werden, bis über eine Transplantation entschieden ist.

Estee und Conner teilen ihren Weg seit Wochen offen mit ihrer Community, um Bewusstsein für angeborene Herzfehler und Organspende zu schaffen. "Wir könnten nicht gesegneter sein mit diesem süßen kleinen Mädchen, das Gott uns geschenkt hat", schrieb Estee, die mit ihren Aussagen über das Frauenbild regelmäßig polarisiert, im November auf Instagram, nachdem Estelle bereits eine schwere Operation hinter sich gebracht hatte. Holly nennt ihre Enkelin "eine Kämpferin" und unterstützt die Familie nicht nur finanziell, sondern auch mit praktischer Hilfe. So leistet sie beispielsweise Beistand, damit Conner zwischen Klinik und Job nicht zerrieben wird. Hinter den nüchternen Klinikzahlen steht ein junges Paar, das sich an der Bettkante die Hände hält, gemeinsam betet und jede gute Nachricht zwischen Pieptönen und Monitorblicken festhält: "Bitte behaltet mein süßes Mädchen in euren Gebeten", appellierte die TikTokerin an ihre Fans.

Instagram / esteecwilliams Estee Williams und ihre Tochter, September 2025

Instagram / esteecwilliams Influencerin Estee Williams und ihr Ehemann Connor, Oktober 2024.

Instagram / esteecwilliams Estee Williams, Tradwife-Influencerin