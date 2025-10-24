Wegen Frauenbild: TikTokerin Millane Al-Masoud in der Kritik

TikTokerin Millane Al-Masoud sorgt mit Aussagen über Rollenbilder in Beziehungen für Aufregung im Netz. In einer neuen Folge des "Realmodel Podcast" sprach die Influencerin über Partnerschaften, Glauben und Erwartungen – und erntet seitdem heftigen Gegenwind. Ausgelöst wurde die Diskussion durch Passagen, in denen sie sagte, Frauen Gottes müssten sich in einer Beziehung "unterordnen" und Entscheidungen des Mannes akzeptieren. Die Aufnahme wurde in den sozialen Netzwerken verbreitet und stieß besonders dort auf massiven Widerspruch.

Im Podcast begründete Millane ihre Sicht mit ihrem christlichen Glauben. "Ich glaube, viele Frauen sind auch so: 'Ich will das und das und das in einem Mann', aber sie stehen nicht ganz im Verhältnis", erklärte sie. Weiter sagte sie: "Wenn du einen Mann Gottes willst, dann musst du halt auch eine Frau Gottes sein. Dazu gehört halt, du musst dich unterordnen, du musst – also, hört sich krass an –, aber du musst den Mann respektieren. Wenn dein Mann eine Entscheidung trifft und sagt: 'Hey, so machen wir das', dann machen wir das so." Einer der beiden Podcaster entgegnete: "Ich denke, bei dem Wort unterordnen ist es immer ein komischer Beigeschmack", worauf Millane einwarf: "Vor allem mit dem heutigen Feminismus". Er ergänzte, es gehe nicht darum, Frauen abzuwerten, sondern "richtig zu positionieren". Unter dem verbreiteten Clip auf TikTok sammelten sich Reaktionen wie "Ist das KI?", "Lieber Herr Gott, wie kann man so was sagen?" und "Ist das schlimm unangenehm". Auch "Pick-Me-Finalboss" war von einem User zu lesen.

Millane teilte vor einem Tag ein Video, in dem sie offenbar Stellung zu ihren Aussagen nimmt. Der Clip zeigt die frischvermählte Frau gemeinsam mit ihrem Mann. Über den Köpfen der beiden ist das Wort "Tradwife" zu lesen. Eine Tradwife ist eine Frau, die sich bewusst für ein klassisches Rollenbild entscheidet. Sie kümmert sich hauptsächlich um Haushalt und Familie, arbeitet meist nicht außerhalb des Hauses und sieht diesen Lebensstil als ihre persönliche Erfüllung. Anschließend folgen in Millanes Video Schnittbilder, die sie als unabhängige, arbeitende Frau zeigen sollen. Dazu schreibt sie: "Clips können verdreht und der Kontext weggelassen werden, aber diejenigen, die mich kennen, kennen mich."

Instagram / millane Millane Al-Masoud, Oktober 2025

Instagram / millane Millane Al-Masoud, September 2024

Instagram / millane Millane Al-Masoud, Juli 2025