Anwälte im Todesfall von Sivert Guttorm Bakken eingeschaltet

Norwegen trauert um Sivert Guttorm Bakken, doch nun kommt in den tragischen Fall eine neue, juristische Ebene: Der 27 Jahre alte Biathlet war am 23. Dezember in einem Hotelzimmer im italienischen Lavazè tot aufgefunden worden, während er dort gemeinsam mit Teamkollegen im Trainingslager war. Nach Angaben des norwegischen Biathlon-Verbandes trug Sivert noch eine Höhentrainingsmaske, als man ihn entdeckte. Nun haben seine Familie und der Verband eine Anwaltskanzlei beauftragt, die sie im Umgang mit den italienischen Behörden unterstützt und alle Schritte bis zur Überführung des Leichnams nach Norwegen begleiten soll.

Anwalt Bernt Heiberg erklärte im norwegischen Fernsehen, es handele sich um ein reguläres Mandat, bei dem seine Kanzlei als Verbindungsglied zwischen den Hinterbliebenen und den italienischen Stellen fungiere. Eine Kollegin sei bereits vor Ort in Italien, um die Abläufe eng zu begleiten und die Familie zu entlasten. Gleichzeitig stellte Heiberg klar, dass es nach aktuellem Stand "keine Grundlage für die Annahme" gebe, "dass eine strafbare Handlung" vorliege, wie die dpa berichtet. Die Kanzlei rechnet damit, dass Medien vorerst keine neuen Details erhalten: Erst der vorläufige Autopsiebericht, der Anfang der kommenden Woche erwartet wird, soll weitere Erkenntnisse liefern. Bis dahin bleiben viele Fragen offen, was genau in dem Hotelzimmer geschah und welche medizinischen Hintergründe zu dem plötzlichen Tod geführt haben könnten.

Sivert Guttorm Bakken galt in der Biathlonszene als großes Talent: Nach seinem Weltcup-Debüt im Jahr 2022 konnte er im selben Jahr einen Weltcup-Sieg feiern. Doch eine Herzmuskelentzündung, die er nach der dritten Corona-Impfung erlitt, warf ihn zurück und zwang ihn, seine Karriere zwischenzeitlich zu unterbrechen. Erst in der Saison 2024/25 kehrte er in den IBU-Cup zurück und glänzte mit mehreren Podestplatzierungen, was seine Rückkehr in den professionellen Biathlonsport unterstrich. Trotz der gesundheitlichen Rückschläge wurde Sivert von Kollegen und Fans gleichermaßen für seinen unermüdlichen Einsatz geschätzt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Harald Deubert Sivert Guttorm Bakken, Februar 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bildbyran Sivert Guttorm Bakken, März 2022

Anzeige Anzeige

IMAGO / NTB Sivert Guttorm Bakken, Biathlon-Star