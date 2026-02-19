Demi Lovato gibt fast 500 Euro Trinkgeld zum Valentinstag

Demi Lovato (33) hat ihren ersten Valentinstag als Ehefrau mit einem echten Luxusdate gefeiert – und dabei für eine besondere Überraschung im Restaurant gesorgt. Gemeinsam mit ihrem Mann Jute$ (34) genoss die Sängerin am vergangenen Donnerstag ein romantisches Dinner zu zweit im Edel-Steakhaus Carversteak im Resorts World in Las Vegas, wie Page Six berichtet. Nach dem privaten Abend mit feinen Speisen und ausgefallenen Drinks zeigte sich das Paar extrem großzügig: Demi und der Musiker ließen den Mitarbeitenden 500 Dollar [ca. 421 Euro] zukommen – ein Extra-Trinkgeld, das Demis Assistentin nach dem Aufbruch des Paares persönlich an das Team übergab.

Für ihren Pärchenabend stießen Demi und Jute$ laut dem Bericht mit alkoholfreien Espresso-Martinis an, die mit dem blauen Agaven-Drink Almave aus Jalisco gemixt und mit Motiven ihrer Hochzeit verziert wurden. Dazu gönnten sich die Frischverheirateten Kaviar-Häppchen, medium rare gebratene Filetstücke und Thunfisch-Tatar – Letzteres soll ihr ganz persönlicher Favorit des Abends gewesen sein. Das Restaurant stellte dem Paar außerdem ein speziell abgestimmtes Mocktail-Pairing zusammen, damit die Musiker ihren Valentinstag ganz ohne Alkohol, aber trotzdem mit edlen Drinks zelebrieren konnten. Auf Instagram teilte Demi wenig später Fotos von dem Liebes-Trip und schrieb zu einer Bilderreihe: "Unser erster Valentinstag als Ehepaar! Danke, dass du jeden Tag besser machst und mich zum glücklichsten und privilegiertesten Menschen der Welt machst."

Bereits vor einigen Monaten schwärmte Demi in den höchsten Tönen von ihrer Beziehung mit Jute$. In einem Interview mit Apple Music verriet die Sängerin damals offen: "Ich war definitiv schon in Beziehungen und dachte, ich sei verliebt, aber so habe ich noch nie geliebt." Während des Gesprächs mit dem Moderator Zane Lowe (52) wurde Demi plötzlich ganz emotional und kündigte sogar an: "Ich werde gleich weinen." Ihre Liebe habe sich seit der Hochzeit stetig weiterentwickelt. "Ich habe geglaubt, am Hochzeitstag die Spitze erreicht zu haben, und ich lag so falsch, weil es immer weiter gewachsen ist", erzählte die Musikerin und ergänzte: "Es sind jetzt fünf Monate seit unserer Hochzeit vergangen, aber ich denke: 'Oh, ich wusste gar nicht, dass es möglich ist, dich noch mehr zu lieben als an unserem Hochzeitstag.'"

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Lovato bei der LACMA Art+Film Gala 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / ddlovato Jutes und Demi Lovato posieren

Anzeige Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Jutes