Kim Kardashians Morgenritual mit Sohn Psalm verzaubert Fans

Kim Kardashian (45) hat ihren Fans einen süßen Einblick in ihre Morgenroutine mit ihrem jüngsten Sohn Psalm West (6) gegeben. Der Realitystar teilte am 17. Februar auf Instagram drei Fotos, die zeigen, wie sie und ihr Sechsjähriger gemeinsam im Bett kuscheln und dabei alberne Grimassen in die Kamera ziehen. Die beiden starteten mit Kussmund-Gesichtern, bevor sie zu einem gespielt entsetzten Ausdruck wechselten und schließlich ihre Zungen in Richtung Kamera streckten. "Mornings with Psalm", schrieb Kim passend zu den herzerwärmenden Schnappschüssen. Psalm ist das jüngste von vier Kindern, die die Unternehmerin mit ihrem Ex-Mann Kanye West (48) hat.

Während die Morgenroutine mit Kim ruhig und gemütlich wirkt, ist Psalms Alltag seit Weihnachten um einiges lebhafter geworden. Die 45-Jährige schenkte ihren Kindern North, Saint, Chicago und Psalm zu den Feiertagen jeweils einen eigenen Welpen – vier Pomeranians mit den Namen Teddy, Cookie, Uzi und Cinnamon Roll. In einem Video, das Kim im Januar postete, zeigte sie, wie ihre Kinder mit den kleinen Vierbeinern zu Hause spielen. Psalm bewies dabei seinen kreativen Geist und schlug vor: "Da wir schneller sind als die Hündchen, müssen wir so rennen, Mama", während er auf Händen und Knien neben den Welpen herumkrabbelte.

Neben seiner Tierliebe hat Psalm auch einen neuen Karriereschritt gewagt. Der Sechsjährige wird seine Stimme der Figur Olly im Film "Angry Birds 3" leihen, der später in diesem Jahr erscheinen soll. Kim begleitete ihren Sohn stolz ins Aufnahmestudio und saß neben ihm, während er seine Zeilen aufnahm. "Er hat die süßeste Stimme", schwärmte sie in der Reality-Show "The Kardashians" im November. "Ich finde, die Leute kennen Psalm nicht wirklich, aber er ist der klügste, albernste kleine Junge. Er ist total entspannt. Er sagt nie nein oder stellt sich gegen irgendetwas. Er ist ein Traumkind und der unabhängigste. Er liebt es zu tanzen und würde niemals einen Wutanfall bekommen." Zu seinem sechsten Geburtstag im Mai ehrte Kim außerdem seine Leidenschaft für die Marvel-Charaktere Deadpool und Wolverine mit einem Video, in dem er tanzend zu sehen ist.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Sohn Psalm, Februar 2026

