Im Familienstreit: Cruz Beckhams süße Hommage an Harper

Cruz Beckham (20) hat eine besonders rührende Geste für seine kleine Schwester Harper (14) gezeigt. Die Freundin des Musikers, Jackie Apostel, teilte jetzt ein Foto in ihrer Instagram-Story, das einen Blick hinter die Kulissen von Cruz' Proben für seine bevorstehende Tour gewährt. Auf dem Bild ist einer seiner Instrumentenkoffer zu sehen, auf dem liebevoll "Harper's Bruder" steht – eine klare Hommage an seine Schwester. Jackie kommentierte das süße Detail mit den Worten "So true" und markierte sowohl Cruz als auch Harper auf dem Foto. Der Schnappschuss zeigt, wie eng die Geschwister miteinander verbunden sind, während die Familie weiterhin mit dem Konflikt rund um den ältesten Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (26) zu kämpfen hat.

Die liebevolle Geste kommt nur wenige Tage nach Cruz' großer Geburtstagsfeier, die seine Eltern Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) für ihn organisiert hatten. Am vergangenen Wochenende feierte die Familie im Restaurant The MAINE in Mayfair vorzeitig den 21. Geburtstag des Musikers, dessen eigentlicher Ehrentag auf den 20. Februar fällt. Bei der glamourösen Party unter dem Motto "Grande Beatles Ball" trat Cruz mit seiner Band The Breakers auf und spielte unter anderem seinen neuen Song "For Your Love". Während Harper, Romeo und die gesamte Familie anwesend waren, fehlte Brooklyn bei den Feierlichkeiten – ein weiteres Zeichen für die anhaltenden Spannungen innerhalb der prominenten Familie.

Cruz und Harper scheinen trotz des Familienkonflikts ein besonders inniges Verhältnis zueinander zu pflegen. Die beiden sind die jüngsten der vier Beckham-Kinder und stehen sich offenbar sehr nahe. Auch Harper selbst zeigte sich kürzlich versöhnlich und postete zum Valentinstag ein Foto mit all ihren Geschwistern – einschließlich Brooklyn – und schrieb dazu: "Ich liebe euch alle so sehr, Worte können es nicht beschreiben." Cruz hatte ebenfalls versucht, seinem ältesten Bruder die Hand zu reichen, indem er ein nostalgisches Kinderfoto von sich, Romeo und Brooklyn teilte. Doch Brooklyn, der seit Wochen öffentlich mit seinen Eltern im Streit liegt und ihnen schwere Vorwürfe macht, nahm bisher weder an Familienveranstaltungen teil noch reagierte er auf die Gesten seiner jüngeren Geschwister.

Instagram / cruzbeckham Jackie Apostel, Harper und Cruz Beckham

Instagram / cruzbeckham Victoria, David und Cruz Beckham mit Jackie Apostel, Februar 2026

Instagram / harperbeckham Die Beckham-Geschwister auf einem Bild vereint