Chris Hemsworth deutet weitere Thor-Auftritte im MCU an

Chris Hemsworths (42) Thor wird in Avengers 5: Doomsday mitmischen – das ist längst kein Geheimnis mehr. Aber wird das der letzte Auftritt des Donnergottes im Marvel Cinematic Universe sein? Im Podcast "SmartLess" plaudert der Australier mit Moderator Sean Hayes über seine Paraderolle und macht dabei Andeutungen, dass Thors Geschichte noch lange nicht zu Ende ist. Auf Nachfrage von Sean, ob es nach "Doomsday" noch weitere Auftritte geben wird, meint Chris noch einmal sehr deutlich: "Ja... es ist wild." Was genau die Fans erwartet, konnte und wollte der Schauspieler aber noch nicht sagen. Naheliegend wären weitere Auftritte in "Avengers 6: Secret Wars" und anschließend vielleicht sogar ein fünfter Thor-Film.

Gerüchte um "Thor 5" gibt es schon länger. Nachdem der letzte Solo-Film "Thor 4: Love and Thunder" eher durchwachsene Kritiken bekam, schien es unsicher, ob es eine Fortsetzung geben wird, aber Chris scheint überzeugt zu sein, dass seine Figur eine Zukunft im MCU hat. Anders als viele andere Charaktere sei Thor nämlich sehr wandelbar. Der Charakter zeigte bereits eine sehr ernste Seite, konnte aber auch mit viel Humor überzeugen, wie beispielsweise in "Thor: Tag der Entscheidung". In Zukunft könnten die Fans also wieder einen neuen Thor kennenlernen. "Ich habe mit Kevin Feige darüber gesprochen, und er meinte, es sei cool, weil das Publikum inzwischen mit drastischen Wendungen bei dieser Figur rechnet. Und was wir als Nächstes machen – wir haben ein paar Ideen, um wieder etwas ziemlich Einzigartiges zu machen und hoffentlich erneut anders zu sein", meint Chris.

Auch wenn Thor nicht Chris' einzige Rolle war, ist es wohl die, die man am ehesten mit ihm in Verbindung bringt. Für den 42-Jährigen hat die Figur nicht nur beruflich eine große Bedeutung, sondern auch privat. Mit 27 bekam er die Zusage, den Superhelden zu verkörpern, mittlerweile trat er bereits zehnmal im MCU auf. Damals hatte er aber noch mit Panikattacken und schlimmem Lampenfieber zu kämpfen. Thor half Chris, diese Ängste zu überwinden und sein Selbstbewusstsein aufzubauen. "Einen Gott zu spielen, wurde mein Sicherheitsnetz", erklärte er in einem Interview mit The Guardian.

Anzeige Anzeige

ActionPress/SIPA PRESS Chris Hemsworth als Thor in "Thor: The Dark Kingdom"

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Chris Hemsworth als Thor in "Thor: Ragnarok"