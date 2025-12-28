Sivert Bakkens Ex-Freundin meldet sich nach seinem Tod

Norwegen trauert um Sivert Guttorm Bakken: Der Biathlet wurde am 23. Dezember tot in einem Hotelzimmer in Lavazè in Italien gefunden, während er dort mit dem Team im Trainingsumfeld war. Er trug nach Angaben aus Norwegen eine Höhenmaske, weitere Details sind bislang unklar. Jetzt meldet sich seine ehemalige Partnerin Juni Arnekleiv zu Wort und ringt um Fassung. Kurz vor der Biathlon World Team Challenge in der Arena auf Schalke erklärte die Sportlerin gegenüber dem Sender NRK, wie sehr sie der Verlust trifft. Zusammen mit Mats Överby will sie dennoch an den Start gehen und dem 27-Jährigen auf ihre Weise gedenken.

Juni beschrieb die vergangenen Tage als einen Ausnahmezustand. "Es war ein ganz anderes und trauriges Weihnachtsfest, nachdem wir die Nachricht erhalten hatten, dass Sivert tot in seinem Zimmer in Lavazè aufgefunden worden war. Es ist eine schockierende Nachricht, die ich immer noch nicht begreifen kann", sagte sie bei NRK. Sie versuche, "jeden Tag zu nehmen, wie er kommt". Der norwegische Verband habe ihr und Mats freigestellt, ob sie auf Schalke antreten. Juni entschied sich dafür: "Wir möchten an den Start gehen, um ihn als engagierten und großartigen Menschen zu ehren und seiner zu gedenken. Das hätte auch Sivert gewollt", erklärte sie. Die beiden hatten abgewogen, das Event auszulassen, entschieden sich aber für den Wettkampf, mit Blick auf den Sportsgeist, der den Norweger auszeichnete.

Sivert hatte sich in jungen Jahren in die Weltspitze vorgekämpft, feierte 2022 sein Weltcup-Debüt und sogar einen Sieg, bevor ihn eine Herzmuskelentzündung zurückwarf. In dieser Saison meldete er sich über starke IBU-Cup-Rennen zurück und sammelte wieder Top-10-Ergebnisse im Weltcup. Familie und Verband werden in der Abwicklung der Formalitäten von einer Anwaltskanzlei unterstützt, während Freunde und Wegbegleiter innehalten. Juni und der Sportler waren laut norwegischen Berichten bis ins vergangene Jahr ein Paar. Wer die beiden kannte, erinnert sich an gemeinsame Trainingslager, ruhige Spaziergänge durch Lillehammer und den stolzen Ton, mit dem der Athlet von Heimat, Natur und langen Skitouren erzählte. Für die Biathletin bleibt jetzt vor allem eines: Erinnerungen festhalten, Rituale pflegen und auf der Strecke das weitertragen, was ihn ausmachte.

IMAGO / NTB Sivert Guttorm Bakken, Biathlon-Star

Imago Juni Arnekleiv bei der Biathlon World Team Challenge in Gelsenkirchen

