Biathlon-Star Sivert Bakken tot in Hotelzimmer aufgefunden

Der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken ist tot. Der 27-Jährige wurde während eines Trainingslagers in der italienischen Bergstadt Lavazè leblos in seinem Hotelzimmer gefunden, wie der nationale Verband und die Internationale Biathlon-Union bestätigten. Die tragische Nachricht wurde am Dienstagabend bekanntgegeben. Was hinter seinem plötzlichen Tod steckt, ist bisher ungeklärt. "Die IBU ist zutiefst schockiert und traurig über die tragische Nachricht vom plötzlichen Tod von Sivert Bakken", zitiert die Sportschau aus einer schriftlichen Stellungnahme. Erst wenige Tage zuvor war der Norweger im französischen Le Grand-Bornand im Weltcup an den Start gegangen und hatte mit einem fünften Platz im Sprint geglänzt.

Die kommissarische Generalsekretärin des norwegischen Verbandes, Emilie Nordskar, erklärte, man kooperiere mit den italienischen Behörden. Gegenüber dem TV-Sender NRK sagte sie: "Was wir wissen, ist, dass Sivert tot in seinem Hotelzimmer in der italienischen Bergstadt Lavazè gefunden wurde. Wir hoffen, die Polizei findet die Umstände seines Todes heraus." Das Team befand sich in einem Höhentrainingslager, unter den Anwesenden war auch Weltcupspitzenreiter Johan-Olav Botn. Laut Verband werden Teamkollegen und Familie von Krisen-Interventionsteams betreut. Weltverbandspräsident Olle Dahlin würdigte den Norweger in einer Pressemitteilung: Bakkens Comeback sei "eine Quelle immenser Freude für die gesamte Biathlon-Familie und ein inspirierendes Beispiel für seine Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit" gewesen. "Sein Tod in so jungen Jahren ist unfassbar, doch er wird unvergessen bleiben und für immer in unseren Herzen sein."

Sivert galt als großes Talent und kämpfte sich nach einer Herzmuskelentzündung zurück. Er gab im März 2022 sein Weltcup-Debüt, holte im selben Jahr einen Sieg und startete im November 2024 nach langer Pause wieder durch. In der laufenden Saison empfahl er sich mit mehreren Top-Ten-Platzierungen, darunter Rang fünf in Le Grand-Bornand. Aus dem Lager der Sportfreunde kamen berührende Worte: Sturla Holm Laegreid schrieb auf Instagram, Bakken sei "eine treibende Kraft" und "ein Vorbild" gewesen. Auch Johannes Thingnes Bø verabschiedete sich öffentlich: "Sivert, es ist viel zu früh ... eines der größten Talente in der Geschichte des norwegischen Biathlons ... Ruhe in Frieden, lieber Sivert. Wir werden dich vermissen." Der Italiener Tommaso Giacomel erinnerte daran, dass sie für den Tag eine gemeinsame Skitour geplant hatten und Silvester zusammen feiern wollten.

IMAGO / NTB Sivert Guttorm Bakken, Biathlon-Star

IMAGO / Harald Deubert Sivert Guttorm Bakken, Februar 2025

IMAGO / Bildbyran Sivert Guttorm Bakken, März 2022