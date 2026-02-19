Provokation? Katie Price befeuert Schwangerschaftsgerüchte

Katie Price (47) hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt, als sie andeutete, ein Kind von ihrem neuen Ehemann Lee Andrews zu erwarten. Die Reality-Bekanntheit teilte in einer neuen Instagram-Story mit: "Ich bekomme sein Kind." Katie, die Lee erst im vergangenen Monat in Dubai das Jawort gegeben hatte, richtete die Worte in einer Botschaft an dessen Ex-Verlobte Alana Percival. Auch Lee schien die Neuigkeit zu bestätigen und postete ein Foto des Paares mit den Worten: "Perfektes Paar, bald zu dritt." Die Schwangerschaftsgerüchte kommen nur wenige Wochen, nachdem Katie und der 43-jährige Geschäftsmann geheiratet haben, obwohl sie sich Berichten zufolge erst seit zwei Wochen kannten. Gleichzeitig bremste allerdings ein Statement aus Katies Umfeld die Spekulationen. Eine Sprecherin sagte Yahoo UK: "Sie ist nicht schwanger."

Der Hintergrund der scharfen Zeilen: Alana hatte sich zuvor öffentlich kritisch über Lee geäußert und in verschiedenen Medien schwere Vorwürfe gegen den Geschäftsmann erhoben. Katie konterte in ihrer Story mit folgenden Worten: "Alana, ich weiß, Zurückweisung fühlt sich nicht gut an und ich bin mit Lee Andrews verheiratet, dem Mann, den du willst und nie wieder haben wirst. Genieße es einfach, uns dabei zuzusehen, wie wir unser Imperium aufbauen." Dazu legte sie noch nach und nannte Alana eine "irrelevante kleine Trollin". Schon zuvor verteidigte sie ihren Ehemann gegen diverse Gerüchte.

Katie, die bereits fünf Kinder hat, ist seit vielen Jahren für ihr turbulentes Liebesleben in der Öffentlichkeit bekannt. Sohn Harvey stammt aus einer früheren Beziehung mit dem Ex-Fußballprofi Dwight Yorke (54). Mit ihrem Ex-Mann Peter Andre (52) bekam sie die Kinder Junior und Princess. Mit ihrem späteren Ehemann Kieran Hayler (38) folgten die Kinder Jett und Bunny. Die Ehe mit Lee ist bereits ihre vierte Hochzeit. Ihre Beziehungen standen in der Vergangenheit oft im Fokus von Realityshows, Medienberichten und Social-Media-Dramen. Auf ihren Kanälen nimmt die Unternehmerin ihre Follower regelmäßig mit – von Familienmomenten mit den Kids bis hin zu spontanen Ausbrüchen wie ihrem neuesten Seitenhieb gegen die Ex ihres aktuellen Mannes. Dort stellte sie deutlich klar, dass sie den Gerüchten keinen Glauben schenkt und zu Lee steht: "Er ist der schönste Mensch, den ich kenne." Bleibt abzuwarten, ob das Glück tatsächlich hält – und ob die Schwangerschaftsverkündung echt oder doch nur reine Provokation ist.

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026