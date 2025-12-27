Nach elf Jahren Ehe: Rabea Schif und David sind getrennt

Nach 14 gemeinsamen Jahren, davon elf in Ehe, haben sich Rabea Schif (47) und ihr Mann David Gergely zu einer Trennung entschieden. Die Moderatorin bestätigte diese Nachricht gegenüber Bild und erklärte, dass die Entscheidung einvernehmlich getroffen worden sei. "Wir haben uns einvernehmlich getrennt und stehen weiterhin in einem freundschaftlichen Verhältnis. Wir tragen gemeinsam Verantwortung für unseren Hund. Gegenseitiger Respekt und Verbundenheit bleiben bestehen", so Rabea. Bereits seit über einem halben Jahr lebt das Paar nicht mehr zusammen. Trotz der Trennung bleibt Dackel Baily Rose, der gemeinsame Hund, ein verbindendes Element zwischen den beiden.

Die beiden hatten 2014 im Rahmen einer romantischen Zeremonie geheiratet und sich ein gemeinsames Leben in Frankfurt aufgebaut. Neben unzähligen Erinnerungen, wie glamourösen Auftritten auf roten Teppichen, prägten auch intensive Erlebnisse wie ein Hauseinbruch im Jahr 2023 ihr gemeinsames Leben. Bei diesem Vorfall bewältigten sie alle Hürden Seite an Seite. Laut dem Newsportal gibt es keine Schuldzuweisungen oder harte Worte, was darauf hindeutet, dass beide die Trennung mit Würde und gegenseitigem Respekt bewältigen möchten.

Rabea ist bekannt für ihre Vielseitigkeit als Moderatorin, während David beruflich im Immobilienbereich tätig ist. Als Paar überzeugten sie nicht nur im privaten Leben, sondern hinterließen auch öffentlich stets den Eindruck einer harmonischen Einheit. Mit Baily Rose, dem geliebten Dackel, verbindet sie auch über das Ende ihrer Ehe hinaus etwas Besonderes. Freunde vermuten, dass die beiden nun einen neuen Lebensabschnitt beginnen – getrennt, aber dennoch freundschaftlich verbunden. Was folgt, ist wohl ein leiser Neustart, der geprägt sein könnte von Dankbarkeit für die vergangenen Jahre.

Imago Rabea Schif und David Gergel, 2021

Imago Rabea Schif, 2025

Imago Rabea Schif und David Gergely, 2019

