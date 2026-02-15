Martin Angelo fand "Promis unter Palmen" sehr anstrengend

Auch Martin Angelo (32) ist in der vierten Staffel von Promis unter Palmen mit von der Partie. Ein Zuckerschlecken war das Format für den Reality-Darsteller aber keineswegs – ganz im Gegenteil. Im Promiflash-Interview plaudert Martin aus, dass ihn existenzielle Fragen seit der Teilnahme plagen: "Also dieses Format war superanstrengend. Ich glaube, das hat mich irgendwie gefühlt alles hinterfragen lassen, was ich nur hinterfragen konnte."

Nicht nur das Konzept der Show nagte an ihm, er zweifelte sogar an seinem Dasein in der Reality-TV-Branche. "Es hat mir auch wirklich gezeigt, ob ich überhaupt noch Reality machen möchte, weil es einfach schon sehr nervenzehrend war und mir gezeigt hat, dass ich doch Menschen brauche, die mir irgendwie einen gewissen Halt geben", verrät Martin gegenüber Promiflash. Abschließend betont er: "Und in den Formaten ist es ja nicht immer eine Garantie, dass man jemanden hat, mit dem man sympathisiert. Dementsprechend war das für mich anstrengend."

Im Promiflash-Talk enthüllt Martin außerdem, dass vor allem die anderen Teilnehmer für ordentlich Zündstoff sorgten. Besonders deutlich wird er bei Dilara Kruse: "Ich muss gestehen, wen ich anfangs scheiße fand, war Dilara Kruse. Als ich Dilara gesehen hab, dachte ich nur so: 'Was macht die Alte hier?'" Bei Anouschka Renzi (61) und Claude Oliver Rudolph (69) spart er ebenfalls nicht mit Kritik: "Anouschka Renzi auch furchtbar. Claude Oliver Rudolph fand ich furchtbar – finde ich immer noch furchtbar, um ehrlich zu sein."

Anzeige Anzeige

Instagram / martin.angelo Martin Angelo auf Gran Canaria

Anzeige Anzeige

Imago Martin Angelo bei der Premiere von Promis unter Palmen, Staffel 4, im Cinenova Kino in Köln am 04.02.2026

Anzeige Anzeige

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat