So feiert James Van Der Beek trotz Krebs Weihnachten

James Van Der Beek (48) hat das Weihnachtsfest jetzt inmitten seiner Familie genossen. Seine Ehefrau Kimberly Van Der Beek gewährte ihren Instagram-Followern nun einen liebevollen Einblick in die Feiertage des Dawson's Creek-Stars. In einer Story teilte sie ein Bild, auf dem James in einem festlichen Pullover zu sehen ist und seinen Kopf an seine Tochter lehnt. Beide schauen glücklich in die Kamera. Kimberly und James sind seit 15 Jahren verheiratet und erziehen gemeinsam Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn und den jüngsten Spross Jeremiah.

Der Schauspieler wurde im August 2023 mit Darmkrebs diagnostiziert und blickt seither auf turbulente Monate zurück. Im November 2024 machte James die Erkrankung öffentlich und beschrieb seinen Genesungsprozess in der Today-Show als einen regelrechten "Full-Time-Job". Zwar erzielte er durch konsequente Lebensstiländerungen wie Keto-Ernährung und Yoga spürbare Fortschritte, dennoch blieb er laut People Magazine nicht von Rückschlägen verschont: So musste er einen geplanten TV-Auftritt Anfang Dezember kurzfristig wegen einer Bindehautentzündung absagen, während bereits im September ein einmaliges "Dawson’s Creek"-Wiedersehen entfiel, nachdem er sich gleich zwei Magenviren eingefangen hatte.

Trotz der vorübergehenden Rückschläge scheint James optimistisch zu bleiben. Während er durch den Verkauf von "Varsity Blues"-Trikots Spenden für seine Behandlung und zur Unterstützung anderer Familien in ähnlichen Situationen sammelt, gab seine Frau positive Einblicke in seinen Gesundheitszustand. So machte Kimberly im November auf Instagram Hoffnung und kommentierte zu einem Reel ihres Mannes: "Du bist ein Zauberer. Auf dem Weg zurück, Baby!!" Während der Weihnachtsfeiertage mit seiner Familie dürfte James noch mehr Kraft geschöpft haben und die belastenden Monate zumindest für kurze Zeit hinter sich gelassen haben.

Instagram / vanderkimberly James Van Der Beek mit seiner Tochter an Weihnachten 2025

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024