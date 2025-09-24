Nach Reunion-Absage: James Van der Beek nahm virtuell teil

James Van der Beek (48), berühmt für seine Rolle als Dawson Leery in der Kultserie "Dawson's Creek", sorgte bei der lang erwarteten Reunion für eine Überraschung. Obwohl er seine persönliche Teilnahme an der Veranstaltung im Richard Rodgers Theatre in New York absagen musste, erschien er virtuell durch ein vorab aufgezeichnetes Video. Die Veranstaltung, die nach 22 Jahren erstmals wieder einen Großteil des Casts zusammenbrachte, wurde zugunsten der wohltätigen Organisation F Cancer abgehalten. Neben ehemaligen Kollegen wie Katie Holmes (46), Michelle Williams (45) und Joshua Jackson (47) richtete James laut Mirror rührende Worte an die Fans und das Publikum: "Ich kann nicht glauben, dass ich nicht persönlich dort sein kann, um meine großartigen Kollegen zu sehen." Auch seine sechs Kinder und Ehefrau Kimberly unterstützten ihn virtuell.

Der Schauspieler enthüllte in seinem Videobeitrag, wie sehr er sich auf die Teilnahme gefreut hatte. Im Januar hatte seine Kollegin Michelle Williams damit begonnen, das Event zu organisieren, was James lange voller Vorfreude verfolgte. Doch zwei Magenviren führten schließlich dazu, dass er der Reunion fernbleiben musste. Er entschuldigte sich aufrichtig bei den Anwesenden und würdigte ihre Unterstützung mit warmen Worten: "Jeder Einzelne von euch hier ist der beste Fan der Welt." James blieb trotz Abwesenheit humorvoll und stellte Lin-Manuel Miranda (45), der für ihn einsprang, als seinen "Upgrade"-Ersatz vor. Besonders seine Kinder nahmen die Situation mit einer großen Portion Humor auf.

Schon seit einiger Zeit hat James mit ernsthaften gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen. Im August 2023 gab er öffentlich bekannt, dass bei ihm Darmkrebs im dritten Stadium diagnostiziert wurde. Der Schauspieler erklärte damals, dass diese Krankheit ein lebenslanger Prozess sein werde, und beschrieb, wie er bereits Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe, um sie zu bewältigen. Die Unterstützung seiner Familie und Fans gibt ihm Halt, wie er immer wieder betont. Seit Jahren teilt er Einblicke in sein bewegtes Leben als Vater von sechs Kindern, die ihm neben seiner Karriere immer eine feste Stütze sind. Seine Verbundenheit mit dem "Dawson's Creek"-Cast und die Unterstützung durch die Fans zeigen, dass James weiterhin tapfer seinen Weg geht.

Getty Images James Van Der Beek im September 2019

Getty Images Der "Dawson's Creek"-Cast

Getty Images James Van Der Beek beim Sundance Film Festival im Januar 2020