Laura Carmichael fand ihre große Liebe am Set

Laura Carmichael (39) hat zum ersten Mal ausführlich über ihre heimliche Hochzeit mit Michael C. Fox gesprochen – und dabei ganz nebenbei ihren Downton Abbey-Märchenmoment bestätigt. In der Radiosendung von Kirsty Wark auf BBC Radio 4 plauderte die Schauspielerin aus, dass sie ihren Kollegen bereits vor drei Monaten geheiratet hat. Kennengelernt haben sich Laura und Michael 2014 am Set der fünften Staffel der Kultserie, sie als Lady Edith, er als Diener Andrew, meist mit Tablett im Hintergrund. Heute leben die beiden, die sich bei Dreh und Premieren oft Seite an Seite zeigen, mit ihrem gemeinsamen Sohn zusammen.

Im Gespräch erzählte Laura, wie schwer es vielen fällt, das Serien-Paar mit seinen sehr unterschiedlichen Rollen und das echte Paar im wahren Leben zusammenzubringen. "Michael Fox, der Andy Parker spielt, ja, er ist mein Fella!", verriet sie lachend bei BBC Radio 4. Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihr eine Szene am Set, bei der Michael stundenlang ein schweres Tablett mit Sektgläsern halten musste, während die Kamera lief und neu angesetzt wurde. Als er Laura bat, das Tablett nur kurz zu übernehmen, während er sich seine Schuhe zubindet, seien sofort mehrere Crewmitglieder herbeigeeilt, um es ihr abzunehmen: "Ich muss es eine Sekunde gehalten haben, bevor fünf Leute angerannt kamen mit 'Lass mich das nehmen, du musst das nicht halten, Laura, es ist okay'." Für das Paar ist "Downton Abbey" längst mehr als nur ein gemeinsamer Job – Michael sagte in einer NBC-Spezialsendung, ein Großteil seines Lebens sei von der Serie geprägt worden, und bestätigte dort auch, dass er Laura geheiratet hat.

Privat halten Laura und Michael ihr Familienleben weitgehend unter Verschluss. Ihr Sohn, der 2021 zur Welt kam, wurde erst mit Verzögerung öffentlich bekannt, weil die frischgebackenen Eltern die erste Zeit ganz bewusst ohne große Aufmerksamkeit genießen wollten. Freunde beschreiben die Schauspielerin als sehr bodenständig, die ihren Rückzug aus dem Rampenlicht gezielt pflegt. Sie selbst erklärte einmal, sie habe von ihren "Downton Abbey"-Kollegen gelernt, die eigene Familie und das Zuhause über alles zu stellen und so Kraft für große Projekte zu sammeln. Über ihre Liebe am Set sagte sie schon vor einigen Jahren in einem Interview: "Ich habe mich verliebt und wunderbare Freunde gefunden – wie glücklich bin ich doch! Ich finde, wir haben Glück und unterstützen und verstehen uns gegenseitig. Es ist hart, deshalb ist es toll, jemanden zu haben, der einem den Rücken stärkt." Besonders schön sei es, wenn man nach einem anstrengenden Drehtag gemeinsam darüber reden könne und der andere genau wisse, wie sich das anfühlt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael C. Fox und Laura Carmichael, "Downton Abbey"-Stars

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Downton Abbey"

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael C. Fox und Laura Carmichael, "Downton Abbey"-Stars

Anzeige