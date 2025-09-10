"Downton Abbey"-Stars Laura Carmichael und Fox verheiratet

Laura Carmichael (39), bekannt aus der Serie Downton Abbey, hat ihrem Kollegen Michael C. Fox das Jawort gegeben. Die beiden Schauspieler, die in ihren Rollen als Lady Edith und Andrew Parker die Herzen der Fans eroberten, bestätigten die Hochzeit während eines Interviews anlässlich des Films "Downton Abbey: The Grand Finale". In der NBC-Sendung "Downton Abbey Celebrates The Grand Finale" schwärmte Michael von dem Einfluss der Serie auf sein Leben: "So viel in meinem Leben wurde von diesem Projekt geprägt." Die beiden, die ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushalten, erschienen kürzlich auch gemeinsam auf der Premiere des neuen Films in London.

Die Liebesgeschichte von Laura und Michael begann am Set der beliebten Serie. Seitdem sind sie ein eingespieltes Paar: 2021 kam heimlich ihr erster Sohn zur Welt, wie aus der Sendung hervorging. Während der Premiere zeigten sie sich Arm in Arm auf dem roten Teppich. Bereits 2019 hatte Michael in einem People-Interview erklärt, es sei "eine absolute Freude", mit Laura gemeinsam vor der Kamera zu stehen, obwohl sie ihre Arbeits- und Privatbeziehung stets getrennt hielten.

Nicht nur Laura und Michael sorgten mit ihrer Nachricht für Schlagzeilen. Auch Co-Star Michelle Dockery (43) überraschte bei der Premiere mit einem speziellen Auftritt: Die Darstellerin von Lady Mary präsentierte stolz ihren Babybauch in einem eleganten, blauen Kleid. Gemeinsam mit ihrem Ehemann posierte Michelle auf dem roten Teppich und bestätigte damit die frohe Nachricht. Für die "Downton Abbey"-Fans gibt es also doppelten Grund zur Freude, denn neben dem Ende der Filmreihe scheint für die Schauspieler auch privat ein strahlender Neuanfang auf der Tagesordnung zu stehen.

Getty Images Michael C. Fox und Laura Carmichael, "Downton Abbey"-Stars

Getty Images Michael C. Fox und Laura Carmichael, "Downton Abbey"-Stars

Getty Images Jasper Waller-Bridge und Michelle Dockery bei der "Downton Abbey: The Grand Finale"-Premiere, 2025

