Produzent Meyer Gottlieb stirbt im Alter von 86 Jahren

Meyer Gottlieb ist tot. Der Holocaust-Überlebende und langjährige Chef von Samuel Goldwyn Films starb im Alter von 86 Jahren, wie das Branchenmagazin Deadline nun unter Berufung auf bestätigte Quellen meldet. Details zu Ort oder Umständen wurden zunächst nicht genannt. Bekannt wurde der Produzent durch seine Arbeit an großen Hollywood-Projekten wie "Master and Commander: The Far Side of the World" sowie "Das erstaunliche Leben des Walter Mitty". Mit Weggefährten aus der Filmwelt prägte er über Jahrzehnte das unabhängige Kino in den USA und machte sich in Los Angeles einen Namen als verlässliche Instanz hinter den Kulissen.

Meyer stieß 1978 zu Samuel Goldwyn Jr., um die traditionsreiche Samuel Goldwyn Company neu zu beleben, und übernahm 1988 als Präsident und COO die Führung. Nach den Übernahmen durch Orion Pictures und später MGM wurde 2000 Samuel Goldwyn Films gegründet – mit Meyer an der Spitze. Das in Culver City ansässige Unternehmen profilierte sich mit Independent- und Auslandsproduktionen und brachte Hunderte Filme ins Kino, von "The Big Blue" und "Me Without You" bis zu jüngeren Titeln wie "Der Graf von Monte Christo" im vergangenen Jahr und "The Last Viking", der dieses Jahr in Venedig Premiere feierte. Als Produzent verantwortete er neben "Master and Commander" und "Walter Mitty" auch "Tortilla Soup" sowie in den 1990ern die TV-Serie "Flipper".

Zum Vermächtnis des Produzenten äußerte sich Sony-Chef Tom Rothman mit anerkennenden Worten. "Meyer war ein Gentleman der alten Schule", sagte er gegenüber Deadline. Er habe von ihm in der Blütezeit des Independent-Films enorm viel gelernt: "Am wichtigsten war, dass man in Hollywood ein Leben führen kann, ohne Integrität und Ehrlichkeit zu opfern", erklärte der Studioleiter und hob zugleich dessen Klugheit, Weisheit und Freundlichkeit hervor. Wegbegleiter beschreiben den stillen Motor hinter vielen Projekten als jemanden, der Talente zusammenbrachte und mit ruhiger Hand den Ton setzte – ein Ruf, der Gottlieb bis zuletzt in der Branche vorauseilte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meyer Gottlieb bei der Premiere von "A Good Old Fashioned Orgy" im Arclight Cinemas in Los Angeles, 25. August 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Meyer Gottlieb bei der Premiere von "Roman de Gare" beim City of Lights, City of Angels Festival in Los Angeles, 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Meyer Gottlieb bei der Premiere von "Roman de Gare" beim City Of Lights, City Of Angels Festival in Los Angeles, 2008

Anzeige