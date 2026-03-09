Bisexuell & stolz: Anna Camp spricht über ihr Outing mit 43

Anna Camp (43) macht einen großen Schritt und spricht jetzt ganz offen über ihre Bisexualität. In dem Podcast "I’ve Never Said This Before with Tommy DiDario" erzählt die Pitch Perfect-Darstellerin, wie sie mit 43 Jahren ihre Sexualität selbstbewusst lebt – trotz öffentlicher Aufmerksamkeit und möglicher Kritik. "Als 43-jährige Frau bin ich sehr stolz auf mich, dass ich meine Sexualität in diesem Alter annehme", erklärt Anna in dem Gespräch. An ihrer Seite ist derzeit ihre Freundin Jade Whipkey, mit der sie im Mai ihre Beziehung öffentlich machte und wenig später bei der Premiere ihres Films "Bride Hard" erstmals gemeinsam über den roten Teppich lief.

Im Podcast beschreibt die Schauspielerin, dass sie sich gerade in einer Phase großer Veränderung befindet. Sie erlebe eine "große Entwicklung" in ihren Vierzigern und wolle sich davon nicht einschüchtern lassen. "Sicher, es gibt Zeiten, da fühle ich mich, als würde ich ein Risiko eingehen und das ist beängstigend und ich tue es in einem öffentlichen Rahmen", sagt Anna. Trotzdem ziehe sie daraus Stärke und betont, wie wichtig es ihr sei, ehrlich zu sich selbst zu stehen. Am Ende zähle für sie nur eines: "Zu sagen: 'Nein, ich habe nur ein Leben und ich will glücklich sein', das ist es, worum es im Leben geht", macht sie deutlich.

Privat hat Anna in Sachen Liebe bereits einige Kapitel hinter sich. Bevor sie mit Jade zusammenkam, war sie von 2016 bis 2019 mit ihrem "Pitch Perfect"-Kollegen Skylar Astin (38) verheiratet. Zuvor hatte sie 2010 ihrem damaligen Partner Michael Mosley das Jawort gegeben, die Ehe wurde 2013 geschieden. Ihre aktuelle Beziehung zeigt die Seriendarstellerin inzwischen auch bei öffentlichen Events, nachdem sie ihre neue Liebe zunächst im kleinen Kreis genossen hatte. Mit dem offenen Bekenntnis zu ihrer Bisexualität gewährt Anna nun einen selten persönlichen Einblick in ihr Inneres und macht deutlich, wie wichtig ihr Authentizität in Beziehungen und im Alltag geworden ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Camp bei der Premiere von "Scream 7" in Hollywood, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Camp und Jade Whipkey strahlen bei ihrem Red-Carpet-Debüt in Los Angeles, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Camp und Skylar Astin, ehemaliges Ehepaar im Juni 2018