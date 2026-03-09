Nach Überraschungserfolg: "Drew Barrymore Show" geht weiter

Drew Barrymore (51) kann sich über einen großen beruflichen Erfolg freuen: Ihre Daytime-Talkshow "The Drew Barrymore Show" wurde gleich um zwei weitere Staffeln verlängert. Das gaben CBS Stations und CBS Media Ventures jetzt bekannt. Damit wird die Show der Schauspielerin mindestens bis 2028 auf Sendung sein, unter anderem in den drei größten TV-Märkten New York, Los Angeles und Chicago. Die Verlängerung ist besonders bemerkenswert, da das Genre der Daytime-Talkshows derzeit stark schrumpft und viele andere Formate eingestellt werden. Drew zeigte sich begeistert über die Nachricht: "Was uns am wichtigsten ist, sind unsere Zuschauer und die Menschen, die hierherkommen!", erklärte sie.

Die Show der 51-Jährigen erlebt aktuell ihre erfolgreichste Staffel mit durchschnittlich 1,6 Millionen täglichen Zuschauern. Auch in den sozialen Medien kann Drew punkten: Über alle Plattformen hinweg hat die Show mittlerweile mehr als 14 Millionen Follower, das Engagement stieg im Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent. Während "The Drew Barrymore Show" und "The Jennifer Hudson Show" weiterlaufen dürfen, müssen andere Formate in dieser Saison ihre Pforten schließen. Sowohl "The Kelly Clarkson Show" als auch "Sherri" werden eingestellt. Unklar ist bislang, wie es mit der Show von Tamron Hall (55) weitergeht.

Drew startete ihre Talkshow im Jahr 2020 und gewann im vergangenen Jahr ihren ersten Daytime Emmy als Outstanding Daytime Talk Series Host. Die Schauspielerin, die bereits als Kind mit Filmen wie "E.T." berühmt wurde, hat sich mit ihrer Show als echte Trendsetterin etabliert. "Drew ist die ursprüngliche Influencerin – eine wahre Trendsetterin und kulturprägende Kraft, die dem Gespräch stets voraus war", schwärmte Executive Producer Jason Kurtz. Er betonte, dass der Erfolg der Show darin wurzele, dass Drew sich jeden Tag ungefiltert und authentisch zeige und die Konventionen des Daytime-Fernsehens ständig herausfordere.

