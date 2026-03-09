Nach geheimer Hochzeit: Maurice Dziwak verrät erste Details

Maurice Dziwak (27) hat seine Leandra vor Kurzem in einer intimen Zeremonie geheiratet. Jetzt verrät der Realitystar im Interview mit Promiflash erste Details zu der geheimen Hochzeit. Die Feier fand im kleinen Kreis statt – nur mit der Familie. "Ich wollte es schon größer machen, tatsächlich, aber meine Frau war zu dem Zeitpunkt hochschwanger und sie hat gesagt: 'Schatz, ich möchte nicht so groß heiraten, weil ich möchte mich auch wohlfühlen im Kleid'", erklärt Maurice. Er habe ihr zwar versichert, dass sie auch hochschwanger wunderschön aussehe, doch seine Liebste habe sich in einem größeren Rahmen nicht wohlgefühlt. "Dann haben wir gesagt, dann machen wir das mit Familie intern und die richtige Feier, so ein bisschen größer, kommt noch, wenn die Frau sich dann wieder wohlfühlt", berichtet der 27-Jährige weiter.

Ganz verzichten müssen die beiden auf eine große Hochzeitsfeier also nicht. Maurice und Leandra planen, die Feierlichkeiten nachzuholen, sobald sich die frischgebackene Ehefrau nach der Geburt wieder bereit dafür fühlt. Auch auf die traditionelle Frage, wer beim Anschneiden des Hochzeitskuchens die Hand oben hatte, hat Maurice eine klare Antwort: "Die Frau hatte die Hand oben – weil happy wife, happy life." Der Realitystar fügt noch hinzu: "Und viele Männer da draußen sagen immer, die haben das Sagen und so. Aber wenn wir Männer zu uns ehrlich sind, haben immer die Frauen das Sagen. Das müssen wir auch einfach akzeptieren."

Bereits vor einigen Wochen hatte Maurice mit einem Pärchenfoto bei Instagram die Gerüchteküche angeheizt: Zu sehen waren ihre Hände mit auffälligen goldenen Ringen und dem Schriftzug "Mr & Mrs". Dazu präsentierte der Realitystar eine rote Schachtel der Luxusmarke Cartier, in der Leandras funkelnder Ring lag. Offizielle Worte zur Zeremonie blieben damals aus, das Paar hielt sein Glück lieber abseits der großen Bühne. Nun geben die beiden einen privaten Einblick in ihre Entscheidung für ein Familienfest im kleinen Rahmen und den Plan, die große Feier nachzuholen.

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Partnerin Leandra

Imago Maurice Dziwak bei der Ankunft der Dschungelcamp-Teilnehmer in Frankfurt am Main

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter, 2026