So ist das aktuelle Verhältnis von Serkan und Samira Yavuz

Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (32) haben sich vor über einem Jahr getrennt, die Scheidung läuft bereits. Zeitweise war das Verhältnis zwischen den beiden Realitystars, die gemeinsam zwei Kinder haben, angespannt. Nun meldet sich Samira in ihrer Instagram-Story zu Wort und gibt ein Update zur aktuellen Beziehung zum Vater ihrer Kinder. Anlass für ihre Worte ist die Situation ihrer Mutter, die einen schweren Sturz erlitten hat und operiert werden musste. Sie hat sich dabei die Hüfte und die Hand gebrochen und wird nun aus dem Krankenhaus entlassen. Da ihre Mutter im ersten Stock ohne Aufzug wohnt, hat sich Samira Gedanken gemacht, wie sie ihr helfen kann.

Kurzzeitig stand im Raum, dass Samira mit ihren beiden kleinen Kindern in Serkans Haus ziehen würde, während ihre Mutter in Samiras Wohnung wohnen könnte, um dort in Ruhe zu genesen. Mit den beiden Kindern hätte ihre Mutter nämlich keine Ruhe für die dringend benötigte Erholung, wie die Influencerin erklärt. Dieser Plan sorgte offenbar bei einigen Fans für Verwirrung. Samira betont deshalb in ihrer Story, dass der mögliche Wohnungstausch natürlich mit Serkan abgesprochen worden sei. In diesem Zusammenhang sagt sie auch: "Das Verhältnis zu Serkan ist aktuell schon stabil, würde ich sagen. Wir können gut miteinander sprechen." Zudem erklärt sie: "Ich kann da auch auf ihn zählen", in Bezug auf Serkans Unterstützung.

Vor wenigen Tagen schilderte Samira in ihrem Podcast "Main Character Mode" den dramatischen Unfall ihrer Mutter. Während eines Telefonats mit ihrer besten Freundin wurde sie plötzlich mehrfach von der Mutter ihrer Freundin angerufen – da habe sie gleich geahnt, dass etwas passiert sein müsse. Samira berichtete: "Dann hat die Frau erst mal mitten an der Augenbraue einen Cut, also so drei, vier Zentimeter, supertief sah das aus, hat super geblutet." Ihre Mutter war auf dem Flurteppich ausgerutscht und hatte sich schwer verletzt. Nach dem Transport ins Krankenhaus wurde die Platzwunde genäht, und die Ärzte stellten fest, dass auch die Hand gebrochen war. Noch schlimmer sei laut Samira jedoch das Hüftgelenk gewesen, das komplett durchgebrochen war und dringend operiert werden musste. Wegen rechtlicher Vorgaben musste ihre Mutter sogar noch in eine andere Klinik verlegt werden.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar