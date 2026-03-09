Turteltauben: Harry Styles und Zoë Kravitz in NYC gesichtet

Harry Styles (32) und Zoë Kravitz (37) lassen sich nicht mehr verstecken! Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, wurden der Sänger und die Schauspielerin am Montag gemeinsam in New York City gesichtet, als sie aus einem schwarzen SUV stiegen und das angesagte Restaurant Chez Margaux in Manhattan betraten. Die beiden, die seit August als Paar gehandelt werden, zeigten sich damit zum ersten Mal seit Monaten wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Für Harry ist der Aufenthalt in New York allerdings nicht nur privater Natur: Der Musiker wird am kommenden Wochenende die beliebte Comedy-Show Saturday Night Live moderieren und dabei auch als musikalischer Gast auftreten. Gleichzeitig nutzt er die Gelegenheit, um sein neues Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally." zu bewerben.

Das vermeintliche Paar sorgte bereits im August für Schlagzeilen, als die beiden Arm in Arm durch Italien spazierten. Die gemeinsamen Aufnahmen befeuerten damals die Gerüchte um eine mögliche Romanze zwischen dem Musiker und der Schauspielerin. Im Dezember gingen die Spekulationen sogar noch weiter: Damals kursierten Verlobungsgerüchte um Harry und Zoë. Seitdem gab es jedoch keine weiteren Fotos der beiden – bis jetzt. Die aktuellen Aufnahmen aus New York zeigen, dass die Beziehung der Stars offenbar noch immer besteht.

Für Harry wird der Auftritt bei "Saturday Night Live" bereits der sechste sein. Der gebürtige Brite war in der Vergangenheit bereits dreimal mit seiner ehemaligen Band One Direction in der Show zu Gast und trat auch als Solokünstler schon mehrfach auf. Zoë hingegen ist die Tochter von Musiker Lenny Kravitz (61) und Schauspielerin Lisa Bonet (58). Sie wurde durch Rollen in Filmen wie "Big Little Lies" und als Catwoman in "The Batman" bekannt. Zuletzt machte die Schauspielerin auch als Regisseurin mit ihrem Debütfilm "Blink Twice" auf sich aufmerksam.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Harry Styles und Zoë Kravitz

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Kravitz bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich