Er ist raus: Vierte "Promis unter Palmen"-Rauswahl eskaliert

Die vierte Folge von Promis unter Palmen hatte es in sich: Nachdem Anouschka Renzi (61) freiwillig die Show verlassen hatte, stand die nächste Rauswahl an. Dabei mussten die verbliebenen Kandidaten zwischen Gina-Lisa Lohfink (39) und Menderes Bagci (41) entscheiden, wer als Nächstes gehen muss. Martin Angelo (32) und Teamkapitän Eric Stehfest (36) stimmten dabei gegen Menderes, während Franziska Temme (31) und Maurice Dziwak (27) ihre Stimmen gegen Gina-Lisa abgaben. Da die Wahl unentschieden ausging, zählte Erics Stimme als Teamkapitän doppelt – womit die Entscheidung gegen Menderes fiel.

Doch bevor es überhaupt zur finalen Entscheidung kam, krachte es bereits gewaltig. Schon als Maurice das Wort hatte, eskalierte die Situation mit Gina-Lisa derart, dass sie kurzzeitig das Set verließ. Als später Eric Stehfest als Teamkapitän seine Rede hielt, drehte Gina-Lisa vollends durch und baute sich direkt vor Maurice auf. Der ließ sich das nicht gefallen und schimpfte: "Du bist einfach eine falsche Schlange."

Auch Gina-Lisa lässt die Vorwürfe nicht auf sich sitzen und schildert ihre Sicht vor den Kameras. Besonders Maurice und Mitstreiterin Dilara Kruse scheinen bei der Blondine tiefe Emotionen auszulösen. "Dilara und Maurice holen aus mir den Teufel heraus", erklärt sie in der Show und macht damit deutlich, wie sehr sie das Verhalten der beiden mitnimmt. Menderes hält sich im Gegensatz zu dem lautstarken Zoff größtenteils im Hintergrund und gerät eher zwischen die Fronten, während die Gruppe um ihn herum um Loyalitäten, Freundschaften und Enttäuschungen ringt.

Joyn Maurice Dziwak, "Promis unter Palmen" 2026

Imago Menderes Bagci bei der Premiere von Promis unter Palmen im CINENOVA Köln, 04.02.2026

Joyn Gina-Lisa Lohfink, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2026