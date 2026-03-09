Maurice Dziwak packt aus: So übel war "The 50"-Zoff mit Umut

Maurice Dziwak (27) und Umut Tekin (28) sind bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel von The 50 ordentlich aneinandergeraten. Die Realityshow zeigte schon im offiziellen Trailer, dass es zwischen den beiden Realitystars heftig gekracht hat. Im Interview mit Promiflash packt Maurice jetzt aus, wie schlimm der Streit mit seinem Mitkandidaten wirklich war. "Mit Umut bin ich schon aneinandergeraten, tatsächlich. Da ist wirklich aus einer Mücke ein Elefant geworden. Aus einer Kleinigkeit heraus ist es schon gravierend geworden und dann waren wir beide die Staffel über so: Entweder er oder ich", erklärt Maurice.

Maurice gibt zu, dass er ein klares Ziel vor Augen hatte: "Mein Ziel ist auf jeden Fall gewesen, dass ich weiterkomme als er." Auf die Frage, ob es tatsächlich so stark eskaliert sei, wie es im Trailer aussah, bestätigt Maurice: "Also es ist wirklich sehr eskaliert. Ich weiß natürlich nicht, was gezeigt wird, aber vor Ort war es schon enorm." Der Streit zwischen den beiden Reality-Teilnehmern dürfte damit eines der großen Themen der aktuellen Staffel werden.

Sowohl Maurice als auch Umut sind in der Reality-TV-Welt keine Unbekannten und haben schon in anderen Formaten für Gesprächsstoff gesorgt. Für viele Zuschauer gehören hitzige Wortgefechte und starke Egos zum Reiz solcher Wettkampfshows – und gerade, wenn mehrere bekannte Persönlichkeiten auf engem Raum aufeinandertreffen, prallen unterschiedliche Temperamente aufeinander. Im Mittelpunkt stehen bei den beiden aber nicht nur ihre TV-Auftritte, sondern auch die Dynamiken, die sich innerhalb der bunten Kandidatenrunde entwickeln: Allianzen, Rivalitäten und plötzliche Brüche in vermeintlichen Freundschaften prägen den Alltag vor der Kamera und lassen die Emotionen zusätzlich hochkochen. Wie sich das Verhältnis der beiden Realitystars nach den Dreharbeiten entwickelt hat, ist unklar.

