Hochzeit gecancelt: Dak Prescott lädt Gäste per E-Mail aus

Dak Prescott (32) und Sarah Jane Ramos lassen ihre Fans aufhorchen: Das einstige Traumpaar hat seine Hochzeit am Comer See im Norden Italiens nun offiziell abgesagt. In einer Mail an rund 250 geladene Gäste, die TMZ Sports vorliegt, teilen der Footballstar und die Influencerin mit, dass die geplante Zeremonie am 10. April nicht stattfinden wird. Die Feier sollte in einem Luxushotel in der malerischen Landschaft der Lombardei steigen – Freunde und Familie hatten bereits mit einer mehrtägigen Party in zauberhafter Kulisse gerechnet. Stattdessen verschickten Dak und Sarah Jane nun einen eher pragmatisch gehaltenen Absagetext per E-Mail-Verteiler.

Hinter den Kulissen soll es bei Dak und Sarah schon seit Monaten gekriselt haben: Nach Angaben des US-Portals war ein heftiger Streit während der gemeinsamen Junggesellen- und Junggesellinnenparty auf den Bahamas der Auslöser dafür, dass Sarah endgültig einen Schlussstrich zog. Spekulationen, ein Streit um einen Ehevertrag habe eine Rolle gespielt, werden aus dem Umfeld des Paares dementiert. In der E-Mail, die an alle Hochzeitsgäste ging, finden die beiden deutliche Worte. "Wir entschuldigen uns zutiefst für jegliche Unannehmlichkeiten, die die Absage verursachen könnte. Wir begrüßen eure Gebete", heißt es in der Nachricht.

Dak und Sarah Jane hatten ihre Beziehung 2023 öffentlich gemacht, ein Jahr später folgte bereits die Verlobung und die detailverliebte Planung der Traumhochzeit in Italien. Das Paar, das zwei kleine Kinder großzieht, will sich nun voll auf die gemeinsame Elternrolle konzentrieren. Aus dem Umfeld der beiden heißt es, dass es keine Chance auf ein Liebescomeback geben soll und die Priorität klar auf einem stabilen Alltag für den Nachwuchs liegt. Schon in den vergangenen Monaten war zu hören, dass die Beziehung der beiden immer wieder von Spannungen begleitet gewesen sein soll, obwohl sie bis kurz vor der Trennung nach außen als gefestigtes Team auftraten.

Imago Dak Prescott mit seiner Frau Sarah Jane Ramos und seinen Töchtern, Juli 2025

Instagram / sarahjane Dak Prescott mit seiner Partnerin Sarah Jane und ihrem Baby

Instagram / _4dak NFL-Star Dak Prescott und seine Familie im Oktober 2024