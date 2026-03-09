Lauren Sánchez wird wegen Buchklau von Yogalehrerin verklagt

Lauren Sánchez (56) sieht sich mit einer Klage konfrontiert, die nicht nur rechtliche, sondern auch pikante private Details ans Licht bringt. Die Yogalehrerin Alanna Zabel (52) hat die Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) vor einem Bundesgericht in Kalifornien verklagt und wirft ihr vor, Ideen für ihr Kinderbuch "The Fly Who Flew to Space" aus dem Jahr 2024 gestohlen zu haben. In ihrer Klageschrift behauptet Alanna, dass Lauren zentrale Elemente aus ihrem eigenen Kinderbuch "Dharma Kitty Goes to Mars" kopiert habe, das ein Jahr früher erschienen sei. Doch neben den Copyright-Vorwürfen enthüllt die Klage auch eine pikante Anekdote: Lauren soll einst derart für Ex-Präsident Bill Clinton (79) geschwärmt haben, dass Alanna ihr den Spitznamen "Monica" gab – in Anspielung auf Monica Lewinsky (52), mit der Clinton eine Affäre hatte.

Laut der Klageschrift hatte Lauren nach einem Treffen mit Bill Clinton im Jahr 2009 ihr romantisches Interesse an dem ehemaligen Präsidenten offenbart. "Sie sagte, er sei so sexy und faszinierend", erzählte Alanna gegenüber The Post. "Sie wollte ihn unbedingt treffen und ein Interview bekommen. Sie konnte nicht aufhören, über Bill Clinton zu reden." In ihren Nachrichten habe Alanna daraufhin manchmal den Namen "Monica" verwendet, um Lauren zu bezeichnen – und die Journalistin, damals noch mit dem Hollywood-Agenten Patrick Whitesell verheiratet, habe diesen Spitznamen offenbar genossen. Tatsächlich gelang es Lauren 2010, Clinton für die TV-Show "Extra" zu interviewen, wobei Fans damals bereits ihre koketten Gespräche bemerkten. Alanna behauptet außerdem, dass die Freundschaft 2009 endete, nachdem sie Lauren auf der Tanzfläche bei deren 40. Geburtstagsparty die Show gestohlen habe.

Die beiden Frauen hatten laut Klage bereits Jahre zuvor über die gemeinsame Idee für ein Kinderbuch gesprochen, nachdem Lauren von einem Hubschrauberflug erzählt hatte, bei dem eine Fliege die ganze Zeit an der Windschutzscheibe klebte. Alanna, die bereits mehrere Kinderbücher geschrieben hatte, entwickelte daraus offenbar ihre Geschichte. "Es ist lähmend zu beobachten, wie eine ehemalige Klientin mit einem Rachefeldzug gegen dich den reichsten Mann der Welt heiratet und dann deine Herzensangelegenheit nimmt und so tut, als wäre es ihre", sagte Alanna gegenüber The Post und bezog sich dabei auf Laurens Hochzeit mit Jeff im Jahr 2025. Laurens Anwälte weisen die Vorwürfe als "unsinnig" zurück und argumentieren in einem Schriftsatz vom August 2025, dass die beiden Bücher sich nur darin ähnelten, dass sie Kinderbücher über eine spontane Reise ins All seien. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Getty Images Lauren Sánchez, Mai 2025

IMAGO / ZUMA Press Wire Lauren Sánchez, September 2025

Imago Jeff und Lauren Bezos im Juli 2025