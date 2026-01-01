Isiah Whitlock Jr. (†71) erscheint posthum in neuen Filmen

Isiah Whitlock Jr. (†71), bekannt durch seine ikonische Rolle als korrupter Senator Clay Davis in der Erfolgsserie "The Wire", ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde am 30. Dezember von seinem Manager Brian Liebman auf Instagram veröffentlicht, worin er bekannt gab, dass der Schauspieler in New York einer kurzen, aber schweren Krankheit erlegen ist. Neben der emotionalen Botschaft seines Managers, der ihn als großartigen Schauspieler und noch besseren Menschen würdigte, gedachte laut Mirror auch der Regisseur Spike Lee (68) in einem rührenden Nachruf seinem "geliebten Bruder". Ein kleiner Trost für seine Fans: Trotz des Todes wird Isiah posthum noch auf der Leinwand zu sehen sein, unter anderem in den kommenden Filmen "Hoppers" und "The Body Is Water".

In "The Wire" schuf Isiah eine Figur, die längst Kultstatus erreicht hat: Als Staatssenator Clay Davis war er für seine schmierigen Deals und Verbindungen in die höchsten Ebenen von Politik und Polizei gefürchtet – und für seinen legendär in die Länge gezogenen Ausruf "Sheeeeet". In einem Interview mit dem AV Club erzählte der Darsteller 2021, dass er sich die berühmte Fluchzeile ursprünglich von seinem eigenen Onkel abgeschaut habe – im Drehbuch sei sie später sogar fest verankert gewesen. Doch nicht nur im TV, auch auf der großen Leinwand hinterließ Isiah deutliche Spuren: Schon früh hatte er Auftritte in "Gremlins 2: Die Rückkehr der kleinen Monster" und "Goodfellas", später arbeitete er immer wieder mit Regisseur Spike zusammen, etwa in "She Hate Me", "Red Hook Summer" und "Da 5 Bloods".

Unter seinen beruflichen Wegbegleitern galt Isiah als jemand, der sich mit großer Disziplin und auf einigen Umwegen seinen Platz in der Branche erkämpfte. Geboren im US-Bundesstaat Indiana, kam er zunächst über ein Football-Stipendium aufs College, bevor Verletzungen ihn dazu brachten, sich ganz auf das Theater zu konzentrieren. Am Set wurde er schließlich nicht nur für seine prägnanten Performances geschätzt, sondern auch für seine ruhige, humorvolle Art und seine Loyalität gegenüber langjährigen Weggefährten wie Spike – Eigenschaften, wegen derer ihn Kollegen und Fans nun als Menschen ebenso vermissen wie als Schauspieler.

Imago Isiah Whitlock Jr. im Jahr 2018

Getty Images Spike Lee bei den Filmfestspielen von Cannes im Juli 2021

Imago Isiah Whitlock Jr., Schauspieler

