Terence Hill feiert mit 87 Jahren überraschendes Comeback

Er ist eine lebende Legende des Kinos – und mit 87 Jahren noch längst nicht fertig: Terence Hill meldet sich mit einem unerwarteten Comeback zurück. Der Schauspieler, der als Partner von Bud Spencer (†86) mit Actionkomödien wie "Vier Fäuste für ein Halleluja" Filmgeschichte schrieb, steht laut Blick für den Schweizer Discounter Denner vor der Kamera. In dem Fußball-Kurzfilm "The Socceritos" ist der Kultstar wieder in Aktion – und zeigt, dass er trotz seines stolzen Alters nichts von seinem Charme eingebüßt hat.

Für viele Fans dürfte der Auftritt eine echte Überraschung sein, denn zuletzt war es ruhig um Terence Hill geworden. Einem deutschen Publikum ist er vor allem durch seine Italowestern und Actionfilme bekannt. In Italien machte er sich ab dem Jahr 2000 aber noch einmal einen ganz neuen Namen: In der Krimiserie "Don Matteo" spielte er bis 2022 einen katholischen Pfarrer – und begeisterte damit auch jüngere Generationen. Abseits der Leinwand hat der Schauspieler gemeinsam mit seinem Sohn Jess zudem ein weiteres Projekt auf die Beine gestellt: 2017 eröffneten die beiden in Amelia, rund 100 Kilometer nördlich von Rom, die Gelateria Girotti wieder, das Eiscafé seines Großonkels, wie Blick berichtet.

Terence Hill (87) wurde als Mario Girotti in Venedig geboren und verbrachte einen Großteil seiner Kindheit im deutschen Lommatzsch bei Dresden – seine Mutter Hildegard stammte aus Deutschland. Die Verbindung zu seiner Heimat ist bis heute eng: Er spricht fließend Deutsch, besitzt seit einigen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft und auch seine Frau Lori, die er nur zwei Monate nach dem ersten Kennenlernen am Filmset heiratete, kommt aus Bayern. Die beiden sind seit fast 60 Jahren ein Paar. Seinen Künstlernamen wählte er übrigens zu Ehren seiner Mutter: Die Initialen T. H. standen für Thieme Hildegard – ihren Mädchennamen.

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Pacific Press via ZUMA Wire / Zu Terence Hill, August 2018

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Collection Christophel / ActionPress Terence Hill und Bud Spencer 1970 "Vier Fäuste für ein Hallelujah"

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JORGE GUERRERO/AFP/Getty Images Terence Hill beim Almeria Western Film Festival