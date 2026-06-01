Dieses Promipaar soll Kendall und Jacob verkuppelt haben

Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (28) sorgen seit Wochen für Schlagzeilen: Die beiden wurden beim Coachella Festival in diesem Jahr erstmals gemeinsam gesichtet – und seitdem brodelt die Gerüchteküche ordentlich. Das Model und der Oscar-nominierte Schauspieler halten sich mit offiziellen Statements zwar bedeckt, doch nun hat sich ein Insider mit neuen Details zu Wort gemeldet. Laut einem Bericht von Page Six sollen die beiden sogar ein wenig Schützenhilfe bei ihrer Annäherung bekommen haben.

Konkret sollen Justin (32) und Hailey Bieber (29) als Kuppler fungiert haben. Laut der Quelle haben die Biebers und ihr gemeinsamer Freundeskreis die Annäherung der beiden aktiv angeleiert. Justin war in diesem Jahr übrigens einer der Headliner beim Coachella Festival – also genau dort, wo Kendall und Jacob zum ersten Mal gemeinsam gesehen wurden. Konkrete Details über den Status der Verbindung bleiben aber weiterhin aus, weil sich beide zu den Spekulationen nicht äußern.

Hailey und Justin spielen dabei aber nicht nur die Rolle der mutmaßlichen Verkuppler – sie gehören auch zum engsten Freundeskreis, der Jacob offenbar tief beeindruckt. Die Daily Mail hatte zuletzt berichtet, dass der australische Schauspieler von Kendalls Umfeld regelrecht fasziniert ist. Neben den Biebers zählen zu diesem Kreis auch Kendalls Schwester Kylie Jenner (28) und deren Partner Timothée Chalamet (30), mit denen Jacob bereits gemeinsam in Los Angeles unterwegs war.

Anzeige Anzeige

Amy Sussman / Getty Images for Vanity Fair, Brendon Thorne / Getty Images Collage: Kendall Jenner und Jacob Elordi

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und John Jack vor der Bühne 2026