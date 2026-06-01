Salma Hayek (59) zeigt stolz ihre grauen Haare in Paris

Hand in Hand und im perfekten Partnerlook zeigte sich Salma Hayek (59) am vergangenen Sonntag mit ihrem Ehemann François-Henri Pinault beim French Open im Pariser Roland-Garros-Stadion, wie hello! berichtet. Die beiden verfolgten das Achtelfinale zwischen dem Niederländer Jesper De Jong und dem Deutschen Alexander Zverev (29) – und erlebten einen klaren Sieg für den deutschen Tennisstar in drei Sätzen. Beide entschieden sich für stylische schwarze Outfits mit Leder-Elementen: François-Henri kombinierte ein weißes T-Shirt und graue Jeans mit einer schwarzen Lederjacke, während Salma auf schwarze Leder-Shorts, ein schwarzes Top mit rotem Streifen und eine knallrote gesteppte Handtasche setzte. Den lässigen Look rundete die Schauspielerin mit Sonnenbrille und einer schwarzen Schiebermütze ab – und zeigte dabei ganz selbstbewusst ihr naturgraues Haar.

Von dem Tennisspektakel zeigte sich Salma auf Instagram begeistert. "Im Roland Garros mit meinem Mann. Es war so aufregend, Alexander Zverev siegen zu sehen!", schrieb sie zu mehreren Fotos vom Tribünentag. Fans reagierten prompt auf den Post und feierten sowohl ihren Style als auch den gemeinsamen Auftritt mit François-Henri. "Ich habe das Spiel im TV geschaut und DICH entdeckt! Ich bin von meinem Stuhl gesprungen hahah du hast so toll ausgesehen!", schwärmte eine Nutzerin. Ein anderer Fan kommentierte augenzwinkernd: "Du bist also die Motivation für den Sieg in drei Sätzen."

Salma ist schon länger bekannt dafür, auf natürliche Schönheit zu setzen. Im Jahr 2023 hörte die Schauspielerin auf, ihre Haare zu färben. Gegenüber dem Magazin Allure erklärte sie vor Kurzem: "Mein Haar mag es nicht, gefärbt zu werden. Ich sehe besser aus mit gesundem Haar, das weiß ist." Für ihre Haarpflege setzt sie zu Hause auf Öle und gelegentliche selbst gemachte Haarmasken aus Avocado. Auch beim Thema Cosmetics bleibt die Mexikanerin konsequent: Auf Filler oder aufwendige Behandlungen hat sie stets verzichtet. "Ich habe mich ferngehalten und gewartet. Ich bin nicht in die Fallen getappt, in die manche Menschen in ihren 30ern tappen – all die Peelings… Danach sieht die Haut so seltsam aus", sagte sie einmal dazu.

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Getty Images Salma Hayek beim Breakthrough Prize im April 2025

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Getty Images Alexander Zverev im Halbfinale der Australian Open gegen Carlos Alcaraz in Melbourne, 2026

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Instagram / salmahayek Salma Hayek mit Tochter Valentina und François-Henri Pinault, 2025

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