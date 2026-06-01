Vertrauen: Lewis Hamilton trifft Kinder von Kim Kardashian

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) sind verliebt – und das scheint längst kein Geheimnis mehr zu sein. Das Paar machte seine Beziehung bereits im April offiziell, nachdem die beiden zuvor gemeinsam mit Kims vier Kindern nach Tokio gereist waren. Dass der Formel-1-Fahrer dabei so viel Zeit mit North, Saint, Chicago und Psalm verbringen durfte, ist laut einem Insider gegenüber dem Magazin People alles andere als selbstverständlich: "Kim ist sehr wählerisch, wenn es darum geht, wen sie ihre Kinder kennenlernen lässt. Sie ist sehr schützend und nimmt neue Bekanntschaften nicht auf die leichte Schulter", so die Quelle. "Die Tatsache, dass Lewis Zeit mit den Kindern verbracht hat, zeigt, wie sehr sie ihm vertraut."

Auf Instagram offiziell wurde die Beziehung am 6. April – durch ein Reel von Lewis selbst. Darin ist er in Tokio mit einem Ferrari F40 auf dem Daikoku Parking Area in rasanter Fahrt zu sehen, während im Hintergrund "Victory Lap" von Skepta, PlaqueboyMax und Fred Again läuft. Am Ende des Videos sitzt Kim auf dem Beifahrersitz und kommentiert die wilde Spritztour mit den Worten: "Das ist irre." Wenig später wurden die beiden auch beim Coachella Festival gesichtet, wo sie gemeinsam das Konzert von Justin Bieber (32) verfolgten. Zudem waren sie beim Super Bowl LX im kalifornischen Santa Clara zusammen – damals noch in lockerer Runde. "Sie verbrachten Zeit miteinander in derselben Suite mit einer größeren Gruppe von Freunden", verriet eine Quelle damals dem Magazin People.

Kim und Lewis kennen sich laut People bereits seit mehr als einem Jahrzehnt – mindestens seit 2014, als sie beide bei der "GQ Men of the Year"-Gala zu Gast waren. Den Beginn ihrer Romanze soll ein Treffen in Paris Anfang Februar 2026 markiert haben. Einem Insider zufolge hat Kim dabei von Anfang an auf ihr eigenes Tempo gesetzt: "Sie wollte nie etwas überstürzen, aber sie ist sehr glücklich mit dem, wo die Dinge gerade stehen. Er ist ein toller Typ."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Lewis Hamilton

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / Kim Kardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Weihnachten 2025

Anzeige