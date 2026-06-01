Prinz Harry besorgt: Überschatten ihn bald Williams Kids?

Der renommierte Royalbiograf Andrew Morton hat im Podcast "Palace Confidential" eine bemerkenswerte Behauptung über Prinz Harry (41) aufgestellt: Der Herzog von Sussex soll schon seit Langem befürchten, von den Kindern seines Bruders Prinz William (43) eines Tages in den Schatten gestellt zu werden. Diese Zukunftsvision werde laut Andrew nun bittere Realität. Besonders der älteste Neffe George (12) rückt derzeit verstärkt ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit, da er im anstehenden September auf eine weiterführende Schule wechseln wird. Während William zuletzt verriet, dass der Zwölfjährige derzeit noch die Lambrook School in Berkshire besucht, wo auch dessen Geschwister Charlotte (11) und Louis (8) unterrichtet werden, brodelt die Gerüchteküche über die neue Lehranstalt gewaltig.

Ob der Mini-Royal wie sein Vater das elitäre Eton College besuchen wird oder doch die Marlborough-Schule seiner Mutter Kate (44) bevorzugt, ist bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Laut Melanie Sanderson, der leitenden Redakteurin des "Good Schools Guide", könnten die besorgten Eltern sogar mehrere Plätze an verschiedenen Schulen parallel reserviert haben – für die Königsfamilie gelten bei der Vergabe eben völlig andere Regeln als für gewöhnliche Sterbliche. Während also über Georges Zukunft im Klassenzimmer gerätselt wird, rückt automatisch auch die schwindende Rolle des Onkels im fernen Kalifornien wieder in den Fokus.

Harry wuchs selbst Seite an Seite mit dem Thronfolger im unbarmherzigen Scheinwerferlicht auf, jedoch stets mit dem lähmenden Wissen, im System der Monarchie auf ewig maximal die zweite Geige zu spielen. Seit seiner Hochzeit mit Meghan und dem krachenden Rückzug aus dem engeren Royal-Kreis lebt der zweifache Vater isoliert in den USA. Williams Kinder dagegen absolvieren auf der Insel zunehmend offizielle Auftritte an der Seite ihrer Eltern und werden dem britischen Publikum immer vertrauter.

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Getty Images Harry, Kate und William mit den Kids Charlotte und George, 2017

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WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan (hinten), Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern (vorne)

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026