Oliver Sanne und Jil Rock enthüllen endlich Babygeschlecht

Oliver Sanne (39) und Jil Rock haben das Geschlecht ihres gemeinsamen Babys enthüllt – und die Nachricht kommt mit einem besonders rührenden Schnappschuss. Auf Instagram teilte Oliver ein Foto, das ihn auf dem Bauch liegend zeigt, auf seinem Rücken ruht ihr Neugeborenes – gekleidet in Blau. Damit ist klar: Das Paar hat einen Sohn bekommen. Den Namen des kleinen Mannes halten die beiden noch zurück, deuten ihn aber mit dem Anfangsbuchstaben "L." an – und fragen ihre Follower spielerisch, was sie schätzen, wie der Kleine heißen könnte.

Dazu richtete Oliver bewegende Worte direkt an seinen Sohn. "An unser kleines Wunder, 'L.' – Ich begrüße dich auf dieser Welt. Eine Welt, auf der ich dich von nun an jeden Tag begleiten, unterstützen, beschützen und lieben werde – auf allen Wegen, die vor dir liegen", schrieb er zu dem Post. Auch Jils Einsatz während der Geburt ließ Oliver nicht unerwähnt: "Zu sehen, was deine Mama geleistet hat, war das Beeindruckendste, was ich je erlebt habe. Ihre Stärke, ihre Geduld und ihre Kraft während all dieser Stunden haben mir noch einmal gezeigt, was Frauen wirklich leisten können", so der TV-Star weiter. Und an seinen Sohn gerichtet schloss er mit den Worten: "Du bist meine größte Meisterleistung."

Dass das Baby auf der Welt ist, hatten Jil und Oliver vor wenigen Tagen erstmals öffentlich gemacht. Es ist der erste gemeinsame Nachwuchs des Paares, das seine Liebe auch schon im Sommerhaus der Stars auf die Probe gestellt hat. Jil selbst hatte die Geburt auf Instagram mit einem Foto der kleinen Beinchen ihres Neugeborenen gefeiert – und dabei auch gleich verraten, dass sie nach der Schwangerschaft wieder ihr Lieblingsgericht genießt: Sushi.

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Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock im Oktober 2022

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Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne mit seinem Sohn, Juni 2026

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Instagram / jil.rock Oliver Sanne mit seiner Partnerin Jil Rock, Dezember 2025

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